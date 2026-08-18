Las playas de la comarca superan todos los controles salvo por tres vertidos ocasionales en Bergondo y Miño

Las playas de las comarcas coruñesa y betanceira superan el ecuador del verano sin sufrir apenas incidencias por vertidos. Los controles periódicos que realiza la Consellería de Sanidade arrojan unos resultados inusualmente buenos comparados con otros años, tan solo enturbiados por tres episodios puntuales de contaminación en Gandarío y O Regueiro, en el municipio de Bergondo, y en A Ribeira, en Miño.

Los vertidos obligaron a desaconsejar por unos días el baño en el margen derecho de Gandarío el 8 de julio al superarse el nivel máximo permitido de Escherichia coli o Enterococo intestinal. Todo apunta a que se trató de un vertido puntual, dado que el resto de los análisis realizados en este concurrido arenal bergondés, siete en total, dieron buenos resultados. Incidencia similar a la registrada en O Regueiro el 29 de junio, que superó también los otros seis controles de Sanidade. En las playas de Miño tan solo se produjo un episodio esporádico de contaminación por fecales en A Ribeira. Fue el pasado 4 de agosto. Los otros seis controles realizados a este arenal urbano también fueron positivos.

Vista general de la Playa Grande de Miño / LOC

Mejores resultados de Sada de los últimos años

El resto de los arenales de la comarca han superado todos los análisis, incluido Sada, que arrastra años con problemas puntuales de vertidos, especialmente en sus arenales urbanos: As Delicias y Sada Nova. En lo que va de verano, la playa de As Delicias aprobó los siete controles, con resultados por debajo de loas cien unidades de e-coli por 100 mililitros de agua en cinco de las pruebas (el nivel más alto, aunque dentro de lo permitido, se registró el 16 de agosto con 624 unidades). En Sada Nova, el pico fue de 326 y tres de los cinco controles arrojaron niveles por debajo de los cien.

Un año más, los mejores resultados se registraron en las playas más abiertas, como las de Arteixo o Caión. Oleiros también puede presumir de buena salud playera en todos los arenales, salvo el de Santa Cruz Porto, que ha sido excluido del censo de zonas de baño tras encadenar varios años de malos resultados.

Las zonas de baño con prohibición permanente

Santa Cruz Porto no es la única playa o zona de baño con prohibición permanente. El listado de la Dirección Xeral de Saúde Pública incluye también la Ría de Barrañán, que fue excluida hace ya años por sus vertidos de fecales recurrentes. La prohibición afecta solo a la ría, la playa de Barrañán, en cambio, arroja desde hace años óptimos resultados.

Otro punto desaconsejado para el baño es el área recreativa de Reboredo, en Oza Cesuras, un espacio acondicionado a orillas del río Mendo a través del Plan Mandeo. El propio Concello solicitó a la Xunta en 2018 su retirada del listado de zonas de baño.

La clasificación anual de las playas

La mejoría que han registrado las playas de la comarca en los últimos años tiene su reflejo en la clasificación anual que realiza la Xunta. El área ha dejado atrás episodios recurrentes de contaminación que obligaron a desaconsejar el baño en As Delicias, Gandarío u O Regueiro. La realización de mejoras en la red de saneamiento se dejó notar en unas playas que han subido nota en el último lustro.

La clasificación anual de la Xunta de 2025, vigente en esta temporada estival, da el "excelente" a todos los arenales de Arteixo (salvo Ría de Barrañán) y Oleiros y concede también esta puntuación a Gandarío y O Regueiro (en Bergondo) y Arnela, Morazón y Cirro (en Sada). Las de Miño también logran la máxima nota, salvo la Alameda. El resto de los arenales lograron la clasificación de "buena" con la salvedad de un margen de O Pedrido.