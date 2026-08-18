A subasta el edificio a medio construir del casco histórico de Betanzos en el que se proyectaba habilitar un albergue

La Agencia Tributaria ha sacado a subasta el edificio inacabado de la calle A Cerca de Betanzos, en la esquina con la Rúa Sombrereiros. Se trata de un inmueble que quedó hace años a medio construir y en el que se proyectaba acondicionar un albergue para peregrinos. El Concello concedió permiso en 2023 para finalizar la construcción, que permitiría ampliar la oferta de alojamiento del Camino Inglés.

La empresa promotora preveía invertir 204.060 euros en los trabajos, pero sus planes no llegaron a materializarse. Tras años sin movimientos, el malogrado inmueble sale a puja por deudas con la Seguridad Social por importe de 22.038 euros. Según detalla el portal de subastas, este edificio de dos plantas está tasado en 118.590 euros. Las personas interesadas en presentar ofertas deben plantear una puja mínima de 9.655 euros. El anuncio detalla que la edificación tiene ejecutados los capítulos de movimiento de tierras, cimentación, estructura y parte de la albañilería y que se encuentra actualmente en estado de abandono.

Subasta tras un fallido intento de venta

Este edificio estuvo a la venta por 90.000 euros. Los propietarios destacaban en su anuncio que se trataba de un inmueble de tres plantas y 262,19 metros cuadrados que cuenta con un proyecto, licencia y aprobación de turismo para la construcción de cinco apartamentos turísticos. La empresa promotora del albergue llegó a poner también en venta este alojamiento hotelero una vez finalizadas las obras y con la preceptiva licencia de apertura por 390.000 euros.

El esqueleto de vivienda que será rehabilitado como albergue de peregrinos colinda con una edificación que ha sido reformada por la Xunta a través del Programa Rexurbe. Su estado propició quejas de vecinos.

Edificio a medio construir de A Cerca que acaba de salir a subasta. / LOC

Rúa da Cerca: avances y cuentas pendientes

La calle de A Cerca, en el corazón del casco histórico, ha registrado una importante mejoría gracias al proyecto Rexurbe, la iniciativa de la Xunta de compra y rehabilitación de edificios para alquiler social. A pesar de los avances, en este céntrica arteria de la zona monumental quedan todavía tiene aún algunas deudas pendientes con el patrimonio. Una de ellas, especialmente dolorosa: la recuperación de la Casa Gótica.

El Concello de Betanzos llegó a sacar a contratación la reconstrucción de este inmueble singular, considerada la más antigua del municipio, que fue desmontada en 2008 dejando un gran agujero en la zona monumental brigantina. El concurso abierto en 2021 para acometer de forma subsidiaria los trabajos por un importe de 125.000 euros quedó desierto. El Gobierno local encargó entonces la realización de una actualización de los precios “teniendo en cuenta las fluctuaciones y escasez de materiales que está sufriendo el sector de la construcción”. A punto de finalizar el mandato, y tras años sin trascender novedades, todo apunta a que la reconstrucción de la Casa Gótica no verá tampoco la luz en este mandato.

Otras subastas en Betanzos: un edificio en Cruz Verde y solares en O Pasatempo

El edificio a medio construir de la Rúa Cerca no es el único que ha salido recientemente a subasta en Betanzos. Recientemente se ha abierto una puja, dentro de un procedimiento concursal, de un inmueble de la calle Cruz Verde. Se trata de una edificación de cuatro plantas ubicada a la altura del número cuatro que se subasta por partes. Los precios oscilan entre los 12.420 euros del local comercial a los 13.666 de la tercera planta.

El portal Gobid anuncia también la salida a subasta de varios terrenos urbanos situados en el entorno de O Pasatempo. Se trata de parcelas que oscilan entre los 260 y los 182 metros cuadrados emplazadas en las proximidades del terreno de O Carregal que se utiliza en la actualidad como aparcamiento. Los precios de los terrenos van de los 35.746 euros de salida de la finca de mayor tamaño a los 25.020. La construcción en este ámbito fue uno de los principales motivos de controversia del plan general aprobado de forma provisional aprobado el pasado mes de mayo. La previsión de construir edificios en esta zona con riesgo de inundación llevó al BNG a votar en contra. El Gobierno local llegó a acuerdos con algunos propietarios para trasladar la edificabilidad a otros ámbitos.