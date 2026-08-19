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Cambre reforma las ayudas de emergencia social

El Gobierno municipal busca actualizar las cuantías de las subvenciones, congeladas desde 2013

Casa del Concello de Cambre

Casa del Concello de Cambre / LOC

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RAC

Cambre

El Concello de Cambre reformará la normativa para conceder las ayudas de emergencia social, vigente desde el 2013. La alcaldesa Diana Piñeiro destaca que la iniciativa parte de las propuestas elaboradas por el coordinador de Servizo Sociais en funciones.

En este documento el funcionario insta a cometer "con la mayor urgencia posible" una actualización de la ordenanza. "Tenemos que comprobar se as contías, os límites e os procedementos continúan respondendo ás necesidades actuais", señaló la regidora.

Entre los cambios considerados imprescindibles está el aumento del importe de los vales para alimentación básica e higiene personal, congelado en 50 euros. Además, el Gobierno local busca simplificar la tramitación y reducir los tiempos de espera, así como implantar las tarjetas monedero e ir eliminando los certificados físicos.

"A Administración ten que manter os controis necesarios, pero tamén eliminar trámites que non achegan valor, reducir esperas e ofrecer unha resposta máis áxil", apunta Piñeiro.

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El Concello explica que una ver "recuperada y reforzada la capacidad del departamento", la Concellería de Servizos Sociais formalizará este encargo mediante una providencia.

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