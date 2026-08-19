Culleredo invertirá más de 720.000 euros en obras de seguridad vial en Almeiras

Culleredo contrata obras de seguridad vial y renovado de firmes en la parroquia de Almeiras por más de 720.000 euros, una inversión cofinanciada con fondos provinciales.

El alcalde del municipio, José Ramón Rioboo, señaló que estos proyectos "dan resposta ás necesidades trasladadas pola asociación de veciños", a la que agradeció su implicación. Rioboo se reunió con la entidad, con la que también acordaron las siguientes actuaciones, entre ellas el arreglo de la calle Marqueses de Almeiras, la humanización de la avenida de Alvedro y mejoras en la seguridad vial de la avenida de Almeiras.

En esta ocasión las obras se centrarán en las calles Catas, Pedruco y Arzobispo Xelmírez. En la primera de ellas se completará el tramo hasta la intersección con la antigua carretera N-550, con un firme coloreado y dando prioridad al peatón, con un límite de velocidad de 20 kilómetros por hora. También se cambiará la red de alumbrado público, lo que permitirá adaptar la vía a la condición de Camino Inglés.

En las otras dos calles se instalará una nueva red de recogida de aguas pluviales y se renovarán los firmes. Todo este proyecto supondrá una inversión de más de 240.000 euros.

Una segunda intervención se centrará en las calles Silva, Eladio de la Iglesia y Pelamios, donde se cambiarán los firmes y la red de abastecimiento, además de instalar nuevas señales horizontales y verticales, todo ello con un presupuesto de casi 290.000 euros.

Finalmente, en la rúa Vigovidían se repararán las redes de abastecimiento, saneamiento y recogida de pluviales, además de renovar el pavimento y cambiar el alumbrado por iluminación LED de alto rendimiento. Se creará una plataforma única con prioridad peatonal para promover la seguridad en un entorno residencial.

El alcalde explicó que estas obras "mellorarán notablemente as prestacións" de las calles que "presentan unha necesidade clara de actuación". El regidor señaló que la contratación de obras públicas está "en máximos" en el municipio y que en las próximas semanas se presentarán proyectos en otras parroquias.