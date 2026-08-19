Curtis busca nuevas fuentes de agua para reforzar el abastecimiento ante la prealerta de sequía

La escasez de agua continúa azotando a los municipios del área de A Coruña. Ante la prealerta de sequía en la cuenca del río Mandeo y los problemas de abastecimiento, el Concello de Curtis estudia diferentes alternativas para incorporar nuevas fuentes hídricas y reforzar la capacidad del sistema.

El Gobierno local explica que actualmente está estudiando "diferentes alternativas de captación", mediante la localización de posibles acuíferos, la ejecución de pozos y otras soluciones para disponer de nuevas fuentes de agua. El Ayuntamiento señala que durante los últimos 25 años se ha ampliado y reforzado el sistema de abastecimiento mediante la construcción de dos estaciones de tratamiento de agua potable y tres nuevos depósitos reguladores.

Asimismo, Augas de Galicia ejecutó una nueva infraestructura de captación en el embalse de A Castellana, que, sin embargo, no funciona con toda su capacidad útil por la "elevada sedimentación" acumulada, apunta el Ayuntamiento. Este descenso en el nivel del embalse es lo que ha dificultado la captación de las bombas, por lo que el Concello habilitó una pista de emergencia e instaló una batea de captación que permite mantener el flujo del agua. A largo plazo se estudia el dragado y la limpieza de la infraestructura.

Restricciones al consumo

Mientras no se incorporen estas fuentes a la red, el Ayuntamiento ha decidido intensificar las medidas de control de consumos del agua y pide a las empresas del polígono industrial de Teixeiro en particular una reducción proporcional de su uso.

El alcalde de Curtis, Javier Caínzos, admitió en los últimos días que la situación era "sensible", aunque descartó que existiera una "falta de recursos hídricos" que paralice la actividad empresarial. Compañías del polígono como Inleit informaron que, además de reducir su consumo al mínimo, estaban reforzando el suministro con "entre 40 y 70 camiones cisterna de agua diarios", un esfuerzo económico que el Concello está estudiando cofinanciar.

El Concello señala que, "de momento", no existe un problema grave de suministro aunque aconseja "extremar la prudencia en el uso de este recurso". Ante la situación la empresa concesionaria del servicio está intensificando la supervisión y la regulación del consumo tanto en las industrias como en los residentes del municipio.

La situación, explica el Ayuntamiento, se da en una circunstancia de "escasez excepcional de agua", algo que ya se venía advirtiendo ante una "anomalía negativa" en las precipitaciones, algo que se traslada a los ríos y sus caudales.

Para mitigar el riesgo de desabastecimiento, el Concello ha publicado varios bandos municipales en los que prohíbe taxativamente el uso de agua potable de la red pública para fines recreativos, ornamentales o de limpieza no sanitaria, tales como el llenado de piscinas, el lavado de vehículos o el riego de huertas y jardines.