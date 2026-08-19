La Diputación destina 610.000 euros a 41 entidades para impulsar el comercio
El programa Foenna financiará actividades de dinamización comercial, emprendimiento e innovación en 41 asociaciones empresariales de A Coruña durante 2026
EFE
La Diputación de A Coruña destina 610.055 euros a 41 entidades y asociaciones empresariales de la provincia para financiar actividades de promoción económica durante 2026 a través del programa Foenna.
Las ayudas, cuya concesión definitiva se publica este miércoles en el BOP (Boletín Oficial de la Provincia), permitirán desarrollar iniciativas de dinamización del comercio y la hostelería local, promoción empresarial, emprendimiento, internacionalización, innovación, economía social y circular o difusión de sectores estratégicos.
También servirán para subvencionar la celebración de ferias y encuentros profesionales.
El programa apoya actuaciones distribuidas por todo el territorio provincial e impulsadas tanto por asociaciones de comerciantes y empresarios de ámbito local como por entidades sectoriales, clústeres, cámaras de comercio y colegios profesionales.
Entre las actividades subvencionadas están desde las campañas destinadas a incrementar las ventas y fidelizar a la clientela del pequeño comercio, hasta acciones de promoción de sectores industriales, iniciativas de emprendimiento o proyectos relacionados con la sostenibilidad y la innovación.
Las entidades beneficiarias incluyen centros comerciales abiertos y asociaciones empresariales de Ferrol, Arteixo, Boiro, Carballo, Curtis, Noia, Ordes, Ribeira, Santiago, Santa Comba, Rianxo o Melide, entre otras localidades.
- Aterriza a una hora de A Coruña una de las mayores verbenas del verano: Panorama, El Combo, Los Satélites y París de Noia juntas desde este viernes
- Así es el pueblo de A Coruña elegido como el más bonito de España por la revista 'Viajar': con casas de colores, flores y balcones frente al agua
- Condenada una vecina de Cambre a devolver más de 125.000 euros por vender un local reconvertido en vivienda 'inhabitable
- Dolores Vázquez abre las fiestas de Betanzos: 'Gracias por tantos años de apoyo y cariño y por hacerme sentir una betanceira profundamente orgullosa
- Guía para ver el eclipse en el área metropolitana de A Coruña: cortes de tráfico y mejores zonas de observación
- El globo de San Roque: el otro eclipse de Betanzos
- Oleiros avanza en la urbanización de A Xesta en la que hay previstas 100 viviendas
- A subasta el edificio a medio construir del casco histórico de Betanzos en el que se proyectaba habilitar un albergue