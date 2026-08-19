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La Diputación destina 610.000 euros a 41 entidades para impulsar el comercio

El programa Foenna financiará actividades de dinamización comercial, emprendimiento e innovación en 41 asociaciones empresariales de A Coruña durante 2026

Imagen de la campaña Foenna de la Diputación de A Coruña.

Imagen de la campaña Foenna de la Diputación de A Coruña. / LOC

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EFE

La Diputación de A Coruña destina 610.055 euros a 41 entidades y asociaciones empresariales de la provincia para financiar actividades de promoción económica durante 2026 a través del programa Foenna.

Las ayudas, cuya concesión definitiva se publica este miércoles en el BOP (Boletín Oficial de la Provincia), permitirán desarrollar iniciativas de dinamización del comercio y la hostelería local, promoción empresarial, emprendimiento, internacionalización, innovación, economía social y circular o difusión de sectores estratégicos.

También servirán para subvencionar la celebración de ferias y encuentros profesionales.

El programa apoya actuaciones distribuidas por todo el territorio provincial e impulsadas tanto por asociaciones de comerciantes y empresarios de ámbito local como por entidades sectoriales, clústeres, cámaras de comercio y colegios profesionales.

Entre las actividades subvencionadas están desde las campañas destinadas a incrementar las ventas y fidelizar a la clientela del pequeño comercio, hasta acciones de promoción de sectores industriales, iniciativas de emprendimiento o proyectos relacionados con la sostenibilidad y la innovación.

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Las entidades beneficiarias incluyen centros comerciales abiertos y asociaciones empresariales de Ferrol, Arteixo, Boiro, Carballo, Curtis, Noia, Ordes, Ribeira, Santiago, Santa Comba, Rianxo o Melide, entre otras localidades.

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