La Diputación destina 610.000 euros a 41 entidades para impulsar el comercio

La Diputación de A Coruña destina 610.055 euros a 41 entidades y asociaciones empresariales de la provincia para financiar actividades de promoción económica durante 2026 a través del programa Foenna.

Las ayudas, cuya concesión definitiva se publica este miércoles en el BOP (Boletín Oficial de la Provincia), permitirán desarrollar iniciativas de dinamización del comercio y la hostelería local, promoción empresarial, emprendimiento, internacionalización, innovación, economía social y circular o difusión de sectores estratégicos.

También servirán para subvencionar la celebración de ferias y encuentros profesionales.

El programa apoya actuaciones distribuidas por todo el territorio provincial e impulsadas tanto por asociaciones de comerciantes y empresarios de ámbito local como por entidades sectoriales, clústeres, cámaras de comercio y colegios profesionales.

Entre las actividades subvencionadas están desde las campañas destinadas a incrementar las ventas y fidelizar a la clientela del pequeño comercio, hasta acciones de promoción de sectores industriales, iniciativas de emprendimiento o proyectos relacionados con la sostenibilidad y la innovación.

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Las entidades beneficiarias incluyen centros comerciales abiertos y asociaciones empresariales de Ferrol, Arteixo, Boiro, Carballo, Curtis, Noia, Ordes, Ribeira, Santiago, Santa Comba, Rianxo o Melide, entre otras localidades.