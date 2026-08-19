El Guísamo Folk rinde homenaje a los pioneros en el 25 aniversario oficial del festival

Bergondo celebra este sábado, 22 de agosto, la XXV edición del festival Guísamo Folk en el Campo da Feira de la localidad con un cartel de lujo formado Treixadura, la Agrupación de Música Tradicional de Bergondo máis Amig@s, Luar na Lubre, Radio Cos, Alana y The Rapants. Pero, al cumplir el primer cuarto de siglo, el Concello quiere rendir homenaje a los vecinos y vecinas de la localidad que en los años 80 del siglo pasado sentaron las bases de lo que hoy es el festival.

La alcaldesa, Alejandra Pérez Máquez, explicó que después del año 1986 "tiveron que parar por problemas económicos" y que fue en el año 2000, con la llegada de Pepín (que formaba parte de esa primera comisión de los años 80) a la Alcadía, cuando le encargó, como concejala de Cultura en ese momento, retomar el festival. "Queremos facerlles unha homenaxe a eses veciños e veciñas, contando a súa historia e retomando as pegatinas e os escudos que usaron no seu momento", avanzó la regidora, que reconoció que le hace "moita ilusión" que Luar na Lubre sea uno de los grupos que componen el cartel de esta edición, ya que fue una de las formaciones que actuó en el primer festival organizado por el Concello.

Pérez Máquez, que estuvo acompañada en la presentación por la concejala de Cultura, Patricia Vázquez, destacó que la programación de este año es "moi variada, con grupos para os que lles gusta a música máis tradicional e outros para os que están máis á vangarda, e como temos tantos, temos que comezar xa pola mañá, o que creo que vai facer que incluso teñamos máis xente do habitual para xantar". Por su parte, la concejala recordó que se ha habilitado un amplio espacio para el aparcamiento cerca del Campo da Feira, al tiempo que agradeció a los vecinos y vecinas, a la comisión y a las asociaciones su colaboración. "Agardemos que o tempo acompañe e que desfrutemos, neste espazo idílico, dunha gran xornada de festa en familia", señaló.

Programación de conciertos

Este año, la primera formación en subir al escenario del Guísamo Folk será Treixadura, que a partir de las 13 horas llenará el recinto con su potente directo basado en el canto tradicional y la música popular. Los conciertos de la mañana los completará a las 14:45 horas la Agrupación de Música Tradicional de Bergondo máis Amig@s, bajo la dirección de Pedro Lamas, demostrando el talento y el profundo arraigo cultural que existe en el municipio.

Habrá un pequeño parón con la tradicional comida campestre que todos los años realizan los vecinos en esta fecha, acompañada de talleres para todos los públicos y juegos tradicionales durante la tarde. Las mesas de piedra podrán reservarse desde el viernes 22 de agosto a las 15 horas en el propio campo. Además, el Concello pondrá a mayores más mesas portátiles.

La música se retomará a las 19 horas con Luar na Lubre, la banda gallega de estilo folk celta más internacional, que aportará su inconfundible e histórico sonido al festival. Darán el testigo a las 21 horas a Radio Cos, el proyecto liderado por Quique Peón y Xurxo Fernandes que es un referente en la evolución y puesta en valor de la música y percusión tradicional gallega. Tras ellos, a las 23:30 horas, se sumará al festival la frescura de Alana, que fusiona la música tradicional y el folk con ritmos electrónicos, y cerrará la fiesta a partir de las 01:45 horas la energía de los The Rapants, una de las bandas gallegas del momento, que acercará sus ritmos indie y garage para enriquecer la variedad musical de la jornada.