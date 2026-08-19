La primera jira de Os Caneiros deja 10 toneladas de residuos en Betanzos

Tras la primera jira, celebrada el pasado 18 de agosto , el Concello de Betanzos ha retirado del campo de Os Caneiros alrededor de 10 toneladas de residuos, fundamentalmente botellas, envases de plástico, bolsas, cajas y cartones depositados durante la celebración de la romería. Esta cantidad supone un incremento respecto a ediciones anteriores, un hecho que desde el Concello atribuyen a la "elevada afluencia de personas" que participaron en esta primera jornada.

Además de la retirada de residuos, los servicios municipales realizaron diferentes tareas de acondicionamiento del campo de Os Caneiros con el objetivo de dejar el espacio preparado para la celebración de la segunda jira el próximo martes 25 de agosto, para la que esperan menor número de participantes. A pesar de ello, el Concello mantendrá el mismo dispositivo especial que para la primera de las jiras, integrado por más de cien efectivos de Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local y Cruz Roja.