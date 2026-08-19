La primera jira de Os Caneiros deja 10 toneladas de residuos en Betanzos
La elevada afluencia de asistentes a la primera romería de Betanzos provoca un aumento en los residuos recogidos
Tras la primera jira, celebrada el pasado 18 de agosto , el Concello de Betanzos ha retirado del campo de Os Caneiros alrededor de 10 toneladas de residuos, fundamentalmente botellas, envases de plástico, bolsas, cajas y cartones depositados durante la celebración de la romería. Esta cantidad supone un incremento respecto a ediciones anteriores, un hecho que desde el Concello atribuyen a la "elevada afluencia de personas" que participaron en esta primera jornada.
Además de la retirada de residuos, los servicios municipales realizaron diferentes tareas de acondicionamiento del campo de Os Caneiros con el objetivo de dejar el espacio preparado para la celebración de la segunda jira el próximo martes 25 de agosto, para la que esperan menor número de participantes. A pesar de ello, el Concello mantendrá el mismo dispositivo especial que para la primera de las jiras, integrado por más de cien efectivos de Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local y Cruz Roja.
- Aterriza a una hora de A Coruña una de las mayores verbenas del verano: Panorama, El Combo, Los Satélites y París de Noia juntas desde este viernes
- Así es el pueblo de A Coruña elegido como el más bonito de España por la revista 'Viajar': con casas de colores, flores y balcones frente al agua
- Condenada una vecina de Cambre a devolver más de 125.000 euros por vender un local reconvertido en vivienda 'inhabitable
- Dolores Vázquez abre las fiestas de Betanzos: 'Gracias por tantos años de apoyo y cariño y por hacerme sentir una betanceira profundamente orgullosa
- Guía para ver el eclipse en el área metropolitana de A Coruña: cortes de tráfico y mejores zonas de observación
- El globo de San Roque: el otro eclipse de Betanzos
- Oleiros avanza en la urbanización de A Xesta en la que hay previstas 100 viviendas
- A subasta el edificio a medio construir del casco histórico de Betanzos en el que se proyectaba habilitar un albergue