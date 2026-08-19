El PSOE de Oleiros denuncia al Concello por la subida del canon del servicio municipal de limpieza viaria

El grupo municipal del PSdeG-PSOE en Oleiros ha decidido llevar al Concello ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) para exigir la nulidad del incremento de las anualidades que recibe la empresa adjudicataria del servicio de limpieza viaria, que asciende a 81.152 euros, "y evitar así el inflado de las facturas".

En un comunicado, la formación explica que recurren el acuerdo de Junta de Gobierno Local del pasado 23 de junio por esta vía ante la "grave infracción procedimental" del Gobierno local, al que acusan de retirar "deliberadamente" el asunto del Orden del Día de la Comisión Informativa del pasado 5 de junio bajo el pretexto de permitir un "mejor estudio" a los grupos de la corporación. "Sin embargo, lejos de facilitar el debate técnico, el Alcalde sometió el expediente directamente a la aprobación de la Junta de Gobierno por una vía de urgencia artificial, suprimiendo el dictamen preceptivo y vulnerando el derecho fundamental de control y fiscalización que ostenta la oposición", denuncian desde la formación.

Sobrecoste injustificado

En el plano estrictamente contractual, señalan que la propia memoria técnica municipal confiesa que no existe ningún incremento físico de metros cuadrados, ni de calles, ni de nuevas zonas geográficas a mantener. "El Concello pretende justificar el sobrecoste alegando que las obras de pavimentación realizadas por la Diputación en la Avenida de Santa Cristina implantaron un firme de tipo gris granallado poroso que retiene más suciedad y requiere trabajos más complejos con una máquina baldeadora", apuntan desde las filas socialistas.

"Forzar la ley para pagar más por limpiar exactamente las mismas calles vulnera frontalmente el artículo 204 de la Ley de Contratos del Sector Público", exponen los concejales recurrentes que recuerdan al Concello que "una obra urbanística planificada por otra administración no es un hecho fortuito ni imprevisible para justificar una modificación no prevista".

Desde el PSOE de Oleiros señalan que la medida solicitada ante el Tacgal no afectará en absoluto a la continuidad ni a la calidad de la limpieza en Santa Cristina ni en el resto de Oleiros, ya que la UTE tiene la obligación contractual de seguir barriendo el término municipal por las cuantías adjudicadas originalmente en 2024, que superan los 4 millones de euros. "Nuestro deber como concejales de la oposición es proteger cada euro de los vecinos y vecinas de Oleiros. No vamos a permitir que se utilicen las modificaciones contractuales para inflar de forma gratuita el beneficio económico de una empresa privada a costa del erario público y sin ninguna contraprestación objetiva para el municipio", concluyen.