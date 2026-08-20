Boedo, en Culleredo, reserva 1.100 kilos de marisco para su Gran Cigalada

El próximo sábado, el núcleo de Boedo, en la parroquia cullerdense de Veiga, celebra la vigésima edición de su tradicional Gran Cigalada, uno de los eventos más esperados del verano en la comarca y para el que ya tienen reservados más de 1.100 kilos de marisco.

La fiesta arrancará el 22 de agosto a las 19.00 horas con la degustación de este suculento manjar, que se servirá acompañado de pan y vino a un precio de 17 euros por ración. Posteriormente habrá una verbena amenizada por la Orquestra Unión y Fuerza y el Grupo Ritmo y Dj Teo.

El programa festivo, que cuenta con el apoyo del Concello, continuará el domingo 23 con una misa solemne en honor a San Roque en el Centro Social, tras la que se celebrará el tradicional sorteo do porco. En el apartado musical, la orquesta Galaxia se encargará de la sesión vermú y la verbena nocturna.

Las fiestas concluirán el lunes 24 de agosto, dedicado a San Antón, con la sesión vermú a cargo de La Bamba. Durante la tarde habrá juegos infantiles y juegos de mesa para los más mayores, mientras que por la noche se pondrá el broche final con las actuaciones de La Bamba y la orquesta Salsarena.