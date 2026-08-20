Un comercio de Betanzos logra concentrar el olor del verano en unas velas aromáticas

La cerería rocigarcía, situada en la entrada al casco histórico, junto a la tricentenaria Farmacia Couceiro, no deja indiferente a nadie que pase por su puerta. Ya sea por los aromas que desprende o por la vistosidad de sus creaciones, este comercio betanceiro es una parada obligada para vecinos y visitantes, que ahora tienen la oportunidad de llevarse a sus casas un trocito del verano gallego. Y es que Francisco Porto y Rocío Osorio, los artífices de este negocio, han ideado unas velas con olor a verano y bochinche.

"Las hemos sacado pensando en tener algo especial para cuando viene la gente de fuera que veranea en Galicia", señala Rocío. La idea, explica, es que la de verano, "que recuerda a la brisa marina y a cuando estás en la toalla o echándote el bronceador ya todo moreno", se encienda por la mañana y reservar la de bochinche, "más fresca y frutal, con olor a mojito" para la tarde. Lo que no desvela son sus ingredientes: "son secreto de Estado".

Para esta edición especial cuentan con unos tarros y unas etiquetas diferentes. También hubo una tirada limitada que se agotó en cuestión de días. "Eran unas cien unidades que incluían un packaging con una red azul que evocaba las redes de pesca y se vendieron en menos de un mes", relata la empresaria, que apunta que todavía se pueden adquirir juntas o por separado hasta final de existencias. "Igual el próximo año vuelve, porque a mí me gusta trabajar por temporadas, pero no prometo nada", añade.

Precisamente, esta artesana, que elabora a mano todos sus productos, creó las velas con la idea de que no se quemen ahora, sino que "una persona que esté en octubre en Zamora o en Madrid las encienda y el aroma te lleve a lo bien que lo pasaste este verano o te despierte las ganas de que llegue el siguiente", relata.

Nueva apertura

El negocio de las velas está en plena expansión. Después de abrir tienda en Santiago de Compostela el pasado año y de mudarse de ubicación en Betanzos, en mayo se estrenaron en Lugo. Y para celebrar su cuarta tienda -también están presentes en A Coruña- a Rocío se le ocurrió crear unas láminas con lo más representativo de cada localidad. "Las enmarcamos y las pusimos en la entrada pensando en que la gente lo asociaría a nosotros, pero en lugar de eso me piden de otras zonas. Al principio decía que no, pero he sucumbido. Nos hemos liado y, aunque la idea no era esa, hemos hecho ya Ferrol, Ourense, Vigo y Pontevedra, que hemos mandado a imprimir y que tendremos en breve por aquí", anuncia.