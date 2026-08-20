El Consorcio de As Mariñas divide la recogida de la basura en seis zonas el el área de A Coruña y mantiene el "puerta a puerta" del casco histórico de Betanzos

La nueva recogida de la basura en los municipios de Oleiros, Cambre, Culleredo, Sada, Bergondo, Betanzos, Carral y Abegondo estará definido los próximos años por una mayor intensidad en la recolección de residuos de hostelería y servicios y una nueva zonificación, que definirá la intensidad del servicio según la población y la densidad de determinadas áreas de la comarca.

El Consorcio de As Mariñas aprobó a principios de mes estos pliegos, cuyo objetivo es "reducir significativamente la fracción resto y aumentar las tasas de recogida selectiva, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos europeos de economía circular y sostenibilidad". El contrato está dividido en dos lotes, uno para recogida y contenedores de residuos urbanos, así como su traslado a la planta de tratamiento de residuos de Nostián, y un segundo para recolección de enseres voluminosos y aparatos eléctricos.

El primer lote tendrá una duración de 10 años y cuenta con un presupuesto anual de más de 15 millones de euros, mientras que el segundo lote durará 5 años y tiene un presupuesto de casi 1 millón de euros.

El Consorcio pondrá a disposición de la adjudicataria la maquinaria y vehículos recolectores, aunque destaca que estos últimos solo podrán emplearse como reserva hasta que no se realice una auditoría para determinar el grado de operatividad.

Seis zonas de actuación

Las nuevas condiciones de la recogida de basura dividen los ocho municipios del ente supramunicipal en seis zonas. En la primera de ellas, definida como zonas densas con edificios en altura, se incluyen áreas como O Temple, A Barcala, casi todo O Burgo, así como parte de la avenida de Fonteculler o Alvedro, además de la avenida Che Guevara de Oleiros, entre Bastiagueiro y Santa Cristina. Estos ámbitos tendrían las mayores frecuencias de actuación, con hasta cinco veces por la semana para residuos de resto y orgánico durante el invierno, aumentado a seis durante el verano.

En el otro extremo estarían las zonas dispersas con viviendas aisladas, en la que se encuentran casi todo el territorio de Abegondo, las parroquias rurales de Culleredo, todo Carral excepto el centro, y parroquias del este de Betanzos. Allí la recogida se realizará dos veces por semana, aunque el contrato destaca que estas frecuencias se podrán ajustar de forma automática según los datos volumétricos que registren los contenedores.

De esta forma, si los contenedores superan el 85% de lleno durante ocho semanas seguidas se añadirá un turno de recogida más a la semana, pero si cae por debajo del 40% durante 12 semanas consecutivas se reducirá uno a la semana.

El núcleo histórico de Betanzos es el ámbito que tendrá un régimen particular, ya que allí se hará un servicio de recogida "puerta a puerta", donde se recolectarán los residuos resto y orgánico dos veces por semana tanto en verano como en invierno, y el contenedor amarillo una vez por semana.

Aumento de la recogida en hostelería y "productores singulares"

Las nuevas condiciones del servicio también amplían la basura que se recogerá a "productores singulares", esto es hostelería, servicios educativos y sanitarios, supermercados y comercios. Ahora se prestaba un servizo específico para papel y cartón a 401 establecimientos de los ocho municipios.

Con el nuevo contrato se incorporará la recogida de envases ligeros, materia orgánica y vidrio. Cada empresa que opte a la licitación tendrá que presentar una planificación detallada de recogida para los 401 actuales, además de presentar un cronograma programando la incorporación de nuevos adheridos de forma progresiva, que serán como mínimo 150 establecimientos al año durante los primeros tres años de contrato.

En los polígonos industriales, las empresas deberán realizar un estudio previo de las necesidades de residuos asimilables a los domésticos, aunque el consorcio recuerda que "en ningún caso" se proporcionarán contenedores para este servicio de "puerta a puerta". Tendrán también que determinar dos áreas de aportación por polígono, que deberán que situarse en vías públicas. La adjudicataria tendrá que supervisar estas zonas e informar de cualquier incidencia al Consorcio, que recuerda que los depósitos industriales son "inasumibles" para el servicio de recogida.

Se mantendrá un refuerzo de servicio especial para fiesta y eventos, que la entidad supramunicipal calcula en un total de 289 al año, intensificadas durante los meses de junio y julio, y con particular incidencia en Culleredo y Oleiros. Las compañías que opten al contrato tendrán que presentar de forma detallada la ejecución de estos servicios, con personal, medios y materiales estimados, aunque adaptándose a la variación de fechas o eventos.

Servicio de repaso

La recogida se realizará con sistemas de carga lateral, lo que significa que solo es necesario un operario mientras el conductor se queda en la cabina. Sin embargo, el Consorcio admite que aunque esto "permite optimizar recursos humanos y reducir los tiempos de recogida", también cuenta con sus limitaciones, ya que no se pueden recolectar los residuos que quedan fuera de los contenedores o desperdicios esparcidos por los alrededores.

Ante ello, propone una "brigada de repaso", que se encargará de inspeccionar las rutas de los camiones y será responsable de atender a cualquier tipo de incidencia reportada en un máximo de seis horas.

Estos operarios deberán prestar "especial atención" a lugares de "especial sensibilidad arquitectónica, histórica o ambiental", así como zonas con elevada intensidad de paso.

Voluminosos y electrónicos

Al segundo lote del contrato, referido a la recolección de voluminosos y de restos de electrónica y electrónicos, solo podrán optar centros especiales de empleo. Este servicio mantendrá la condición de servicio a demanda, con un día de recogida para cada municipio.

En Abegondo y Carral serán los miércoles; en Bergondo y Betanzos, los lunes; en Cambre, los martes; en Culleredo y Sada, los jueves, y en Oleiros se realizará los viernes. Los vecinos tendrán que llamar previamente al Consorcio para solicitar las actuaciones.