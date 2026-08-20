Culleredo actualiza sus ayudas económicas: aumenta la cobertura para alquiler y conciliación

El Concello de Culleredo actualiza los criterios para las ayudas económicas de emergencia, con mayores cuantías reservadas para las ayudas de hipotecas o alquiler y un aumento de los gastos cubiertos por conciliación. Tras más de diez años con la misma norma, el Ayuntamiento justifica los cambios para "resolver tanto las carencias existentes" como para "previr riscos de exclusión social". En el documento publicado para consulta pública previa, el Concello explica que hay nuevos colectivos de exclusión social, que surgen del fenómeno de la inmigración, las secuelas de la pandemia del covid y "las enormes dificultades de las personas en el acceso y mantenimiento de la vivienda".

Estas subvenciones se conceden para gastos específicos y son de carácter transitorio, además de estar sujetas a que exista presupuesto municipal disponible. Los solicitantes tendrán que estar inscritos en el padrón municipal con una antigüedad mínima de cuatro meses, a menos que sean víctimas de violencia de género o personas en "situación de necesidad extrema". Con respecto a la anterior normativa, se elimina de esta excepción a refugiados o personas con solicitud de asilo en trámite.

La nueva regulación estipula la cuantía máxima en tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir unos 1.800 euros, frente a los 1.065 euros vigentes en la actualidad. Los principales cambios de la actualización están en el aumento del umbral máximo de ayuda por alquiler, que pasa de 400 euros a estar vinculado con las ayudas del Plan estatal de vivienda, que, para Culleredo, estipulan un máximo de 500 euros.

También se incluyen nuevos gastos que se podrán cubrir con las ayudas destinadas al apoyo de la conciliación, entre ellos los costes para comedores escolares, actividades extraescolares, escuelas infantiles, servicios de canguro o madrugadores. La actualización incluye también la subvención de gastos para el desarrollo de actividades de inserción laboral, como matrículas, material, transporte o para asistir a entrevistas de trabajo.

Los vecinos que lo deseen podrán consultar los documentos y presentar alegaciones hasta el próximo 28 de agosto.