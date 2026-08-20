Las diferencias entre funcionarios de Cambre hacen aflorar la situación de Servicios Sociales

La disputa interna por la situación "crítica" del departamento de Servizos Sociais de Cambre continúa y deja entrever los problemas en este ámbito municipal. Tras los informes de la coordinadora titular del departamento y la trabajadora social responsable del servicio de atención domiciliaria, que denunciaban "trabas de índole política" y criticaban la evaluación realizada por el coordinador sustituto durante el mes de mayo y junio, el Concello ha hecho público este documento, así como una respuesta del funcionario.

El conflicto comenzó ya en el mes de marzo, cuando hubo una serie de bajas laborales que dejaron el departamento en mínimos, a lo que siguió una avalancha de quejas por la calidad del servicio de atención a domicilio (SAD). Entonces, la alcaldesa Diana Piñeiro reclamó conocer el estado de la oficina, así como un estudio sobre este servicio. A finales de mayo la coordinadora titular estuvo de baja, de la que volvió a finales de junio. Durante este tiempo cubrió su puesto el coordinador del área de Cultura y Deportes, que en ese mes se reunió tanto con las familias y usuarios, como con la empresa, y redactó un informe detallando posibles mejoras de cara a una futura licitación del SAD.

A la vuelta de la titular, la regidora volvió a reclamar su informe del estado del departamento, que la titular entregó a principios de agosto. En este documento, se criticaba el trabajo realizado por el sustituto y la elaboración de la evaluación del SAD.

El sustituto acusa la "falta de autocrítica"

Ahora, en contestación a las acusaciones, el funcionario que cubrió a la coordinadora titular desprecia la falta de "obxectividade e imparcialidade" de la trabajadora, y destaca que en sus informes achaca "as deficiencias de xestión a terceiros", le "falta autocrítica" y en la información "abunda o sesgo e as hipérboles" para crear un "discurso interesado".

El coordinador sustituto señala que esta empleada pública "traslada unha incomprensible inquina hacia a miña persoa" y que carga sobre él y la alcaldesa, Diana Piñeiro, "os seus propios erros ou defectos". Además, reclama "focalizar a atención no que realmente é esencial que son os usuarios e usuarias dos servizos sociais" y por eso pide que se estudie las propuestas incluidas en su evaluación técnica.

Este funcionario también contesta a las acusaciones del informe, en particular en lo relativo de las quejas y los proyectos de intervención. "Recoñecer e pretender reducir a incidencia en 'únicamente 16 persoas' é inaceptable", critica el coordinador sustituto, que añade que "minimizar" las denuncias existentes "reflicte un problema de percepción grave no persoal xestor do mesmo".

"O servizo ten, o que considero, un alto impacto de desaprobación dos usuarios e unha falta de comprensión da responsable do contrato", insiste este trabajador público, que indica que el dato "non é un indicador fiable nin representativo da calidade asistencial".

El sustituto también critica la "insistencia na terxiversación e adulteración realizada sobre o proxecto de intervención". En su evaluación, había destacado que muchos de estos estaban desfasados o que no existían, a lo que la coordinadora titular se defendió diciendo que estaban en los teléfonos móviles de las auxiliares, para que pudieran tener acceso a ellos.

Sobre esto, su reemplazo temporal lo califica de "materialmente incorrecto" y recuerda que, "se este proxecto permanece sen actualizar, estase incumprindo a normativa autonómica, estatal e municipal". Esta falta de seguimiento, destaca, "elimina un mecanismo efectivo para identificar problemas, polo que o número de queixas formais non pode ser interpretado como indicador de normalidade".

"Se observa unha falta de autocrítica e humildade, o que impide avanzar e chegar a solucionar os problemas das persoas", concluye el funcionario, que insiste que la obligación de los servidores públicos es "traballar man a man co poder político para dar resposta ás demandas da veciñanza".

Un "momento crítico" en el departamento

En la evaluación llevada a cabo por este trabajador se destaca un "momento crítico de tensión social e laboral" en el departamento, manifestado por una "cadena de baixas". El funcionario sustituto elabora el documento para impulsar una "evolución" de los servicios sociales y una "maior eficacia na prestación destes".

Según este informe, existen numerosas contradicciones entre los pliegos de contratación del servicio de ayuda en el hogar, que están dificultando el correcto funcionamiento del servicio. Entre ellos, se menciona un desajuste entre los cálculos de costes, horas trabajadas o kilometrajes en diferentes documentos del contrato, por lo que este coordinador propone "máis claridade" en la redacción de los próximos pliegos.

En este documento, además, se hace hincapié en que tan solo hay una trabajadora social en el departamento, que es la responsable también SAD, pero que es la única empleada que puede tramitar expedientes como las tarjetas monederos, certificados de vulnerabilidad, reuniones u otras tareas relevantes para el funcionamiento de Servicios Sociales.