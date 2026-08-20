A Laracha inicia la cuenta atrás para la finalización de las obras de la piscina

Poco más de una semana. Ese es el plazo que se marca el Concello de A Laracha para la finalización de las obras en la piscina municipal. Los trabajos, que se centran en la cubierta del edificio, podrían estar finalizados el viernes de la próxima semana, 28 de agosto, según avanzó este jueves el alcalde de la localidad, José Manuel López Varela, en una visita a las instalaciones para comprobar el avance de las obras.

Durante el recorrido, en el que el regidor estuvo acompañado por el teniente de Alcalde, José Ramón Martínez, y el concejal de Obras, Pablo Cambón, pudieron constatar la evolución de los trabajos que, una vez completada la instalación de la nueva cubierta, se centrarán en la renovación de la pintura de las paredes, del techo y de las bancadas.

La renovación de la cubierta, con una inversión de cerca de 350.000 euros, permitirá mejorar la impermeabilización del edificio y su comportamiento térmico, además de resolver los problemas de deterioro que presentaba por causa del paso del tiempo. Además, la nueva configuración está pensada para que, en un futuro, la cubierta pueda soportar una instalación de placas solares que contribuya a reducir las emisiones y el gasto energético.

Mientras se completa la intervención, la piscina permanece cerrada, pero el gimnasio y los vestuarios están operativos y a disposición de las personas usuarias.