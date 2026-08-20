La Xunta deja para después de agosto la firma del convenio del Ceida en Oleiros

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha anunciado este jueves que el convenio para la continuidad del Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental (Ceida) en el Castillo de Santa Cruz, en Oleiros, se firmará "a la vuelta de agosto". "Están los informes ya hechos por parte de intervención y asesoría jurídica. A la vuelta de agosto firmaremos el convenio pertinente", ha señalado, frente a las dudas surgidas en los últimos días por la tardanza en rubricar el documento.

La conselleira sale así al paso de las críticas del alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, por el retraso en la firma. Lo hace, además, en un acto conjunto con el regidor oleirense en la playa de Bastiagueiro en el marco de la campaña de Ecoembes y la Xunta Impropio de nós, que incide en la importancia de depositar en el contenedor amarillo envases de plástico, latas y briks.

A este respecto, Ángeles Vázquez ha puesto en valor el trabajo de los concellos, que tienen las competencias en materia de residuos, y de la Xunta, que impulsa ayudas, pero ha dicho que "hay algo fundamental, que son las personas" para lograr "espacios limpios". La conselleira ha recordado que tirar en el contenedor amarillo residuos que no corresponden también perjudica a los ayuntamientos, que dejan de recibir las aportaciones por tonelada. No obstante, ha matizado que Galicia va "por el buen camino" en gestión de residuos al incrementar de un 10% a un 20% el reciclaje y del 16% al 24% la separación; el uso del vertedero está en un 33%.

Por su parte, el alcalde de Oleiros ha asegurado que su municipio es el que más vidrio recicla, pues llega casi a la cantidad de los otros siete del Consorcio unidos. Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo y Sada también participan en esta iniciativa de Ecoembes. Además, García Seoane destacó que en materia de residuos "hay un trabajo muy grande porque hay mucha gente que no respeta las normas", lo que genera problemas como las ratas en verano porque "la gente no tira basura como hay que tirarla". Eso sí, ha advertido de que "en Oleiros no nos duelen prendas para sancionar", en referencia a los residuos que quedan fuera del contenedor.