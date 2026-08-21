9Louro, Baiuca y Ortiga protagonizan los conciertos de las fiestas de Santa Cruz de Oleiros

Las grandes figuras del panorama musical urbano gallego llegan a las fiestas de Santa Cruz de Oleiros que comenzaron este jueves 20 con una foliada en la que participaron los grupos Alana y Do Rivés. Se alargarán hasta el martes 25 de agosto. Las celebraciones acogerán también varios eventos de exaltación gastronómica y la Travesía a Nado ao Castelo.

Este viernes comenzará el festival Son do Xaco, donde a las 21.30 horas saldrá al escenario 9Louro. A las 22.30 La Banda de Ayer cerrará la noche.

El sábado las celebraciones empiezan por la mañana, con la Travesía a Nado, la fiesta de los callos y una sesión vermú. Por la tarde será la fiesta infantil y la misa cantada, mientras que por la noche llegará el turno de la churrascada, la actuación de la orquesta Marbella y, finalmente, el concierto de Ortiga, a las 23.45 horas.

El domingo será la salida del ramo acompañado por el grupo de gaitas Santaia, la misa del Santísimo y la fiesta de los callos y la empanada. La noche estará amenizada por el grupo Magos.

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El 24 de agosto las apuestas musicales serán la orquesta New York, el DJ Kike Varela y la actuación de Baiuca a las 22.30 horas. Antes, por la tarde, será la fiesta del langostino. Cerrarán las fiestas el martes 25 Tiruleque y la orquesta Los Satélites tras una gran sardiñada. Al cierre habrá una sesión de fuegos artificiales.