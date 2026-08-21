Lg1do y DJ Noex serán los cabezas de cartel de O Burgo Fest

Culleredo se prepara para dar la bienvenida al curso con una nueva edición del festival gratuito O Burgo Fest. El evento será en la explanada del paseo marítimo de O Burgo y contará con artistas urbanos de la escena gallega y nacional.

El gran cabeza de cartel del festival será Lg1do, una de las voces más conocidas del urbano gallego con temas como Non me Culpes o Vouche Enseñar a Amar. Natural de Santa Comba, también actuó en la fiesta de ascenso del Dépor.

DJ Noex será otro de los grandes actos de la jornada. La DJ riojana cuenta con más de 747.000 seguidores en la plataforma TikTok y es conocida por sus mezclas de los éxitos actuales.

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El productor pontevedrés Borja Solla será otro de los jóvenes gallegos que se subirá al escenario de O Burgo, junto con Nyan Boe, Mark Adams, Cotelo y Ariax.