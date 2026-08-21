Meicende alberga en sus calles el primer 'intercambiador' municipal de bicicletas de la comarca

Los concellos del área metropolitana tienen varios frentes abiertos en materia de transporte. Por un lado, la creación de un área de prestación conjunta para el taxi; por otro, la mejora de las líneas de autobús. Pero la bicicleta parece haberles ganado la partida de la conectividad, aunque también hay voces que piden ya un servicio para todos los concellos del área coruñesa. De momento, Arteixo y A Coruña están ya unidos por las dos ruedas más allá del carril bici. Y es que el núcleo de Meicende acaba de estrenar el primer 'intercambiador' entre los servicios municipales de alquiler de bicicletas de ambos ayuntamientos.

BiciArteixo, que ya supera los mil usuarios registrados, ha sido el artífice de esta unión al instalar una estación junto a la ya existente de Bicicoruña en el núcleo que comparten estos dos municipios. En la práctica, la continuidad no es sencilla, ya que cada servicio utiliza su propia plataforma y ninguno permite usar los vehículos fuera de su respectivo término municipal. Así, una persona que quiera ir de A Coruña a Arteixo con las bicicletas municipales deberá estar dado de alta en las dos plataformas para dejar la de Bicicoruña en la estación coruñesa de Meicende y, casi sin moverse, poder coger la de BiciArteixo y continuar su ruta. Es un paso importante, pero no el definitivo.

El Concello de Arteixo fue el primero de la comarca en poner en marcha un servicio de alquiler de bicicletas. Arrancó con un centenar de bicicletas convencionales y 35 eléctricas y cinco estaciones repartidas entre los núcleos de Arteixo y Vilarrodís. En 2024 la red se amplió a la playa de Barrañán y a la playa y al polígono de Sabón y, más recientemente, al embalse de Meicende, el campo de fútbol de Pastoriza, el instituto de Pastoriza y la plaza de Manuel Murguía en el barrio de Sol y Mar. Ahora se suman la de la playa de Valcobo, el centro cívico de Meicende y la rotonda de entrada a este núcleo, la que actúa como 'intercambiador'.

Pedaladas por todo el área metropolitana

En el resto de ayuntamientos del área la integración de la bicicleta está en fases muy diferentes. Así, Oleiros lleva años apostando por la creación de carriles bici, que ya se integran en todos los nuevos desarrollos urbanísticos. No obstante, su alcalde, Ángel García Seoane, se muestra reacio a implantar un servicio municipal de alquiler de bicicletas en el municipio. El que sí que cuenta con él es Culleredo, que goza de buenas conexiones con la ciudad de A Coruña a través de sus carriles bici. Estos dos concellos, junto con Cambre, están creando además un gran paseo alrededor de la ría de O Burgo que se podrá recorrer en bici, pero con ninguna que pertenezca a un ayuntamiento determinado.

El último concello en sumarse a la moda de las bicis eléctricas municipales ha sido Betanzos. Las futuras estaciones ya están instaladas en la plaza Irmáns García Naveira y en el nuevo parque de la rúa Travesa, aunque de momento no cuentan con bicicletas. La idea del Concello es empezar con seis vehículos y, a partir de ahí, plantear su crecimiento futuro.

A la vista de estas realidades, la prestación de un servicio conjunto de alquiler de bicicletas tiene bastantes papeletas para sumarse lista de peticiones para la futura creación del área metropolitana coruñesa, evitando así la necesidad de intercambiadores entre concellos y acabando con la limitación territorial para moverse libremente por toda la comarca.