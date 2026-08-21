Miño licita por 800.000 euros la renovación de aceras en las calles Cobo y Loios

El Concello de Miño ha sacado a licitación el proyecto de reurbaniación de las calles Cobo y Loios, una iniciativa que permitirá transformar y mejorar este espacio urbano, que constituye el principal acceso a las playas desde el centro de la localidad. La actuación cuenta con un presupuesto total de 806.754 euros, una inversión que se sufragará en su totalidad con fondos municipales a través del remanente de tesorería.

Como explican desde el Concello en un comunicado, el proyecto abarcará una superficie aproximada de 5.580 metros cuadrados de aceras. Los trabajos principales consistirán en la sustitución completa de la pavimentación actual y la renovación de los bordillos, garantizando itinerarios peatonales más cómodos y libres de barreras arquitectónicas.

La intervención también contempla la modificación de todas las marcas viales, lo que permitirá redefinir y optimizar los carriles de circulación, delimitar claramente las diferentes zonas de estacionamiento y mejorar los accesos a los distintos espacios. Además, para crear un entorno más amable, estético y humanizado, el proyecto recoge también la instalación de nuevo mobiliario urbano, la creación de zonas de ajardinamiento y la modernización de toda la señalización vial.

Esta nueva licitación da continuidad al proyecto de mejora de la rúa Estrada da Praia, recientemente impulsado por el Concello. "Con la suma de ambas actuaciones, el equipo de gobierno avanza en la consolidación de una trama urbana coherente y conectada, apostando por un modelo de municipio moderno y pensado para el disfrute de las personas", señalan desde el consistorio.