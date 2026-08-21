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Seis personas detenidas en un operativo antidroga en Arteixo

Ha sucedido este jueves en distintas zonas del municipio coruñés

Vista del núcleo urbano de Arteixo

Vista del núcleo urbano de Arteixo / Víctor Echave

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E. P.

Seis personas fueron detenidas este pasado jueves, 20 de agosto, en un operativo antidroga en Arteixo, tal y como han confirmado fuentes próximas al caso consultadas por Europa Press.

Según han explicado, el operativo, realizado por la Guardia Civil, se desarrolló en la jornada del jueves en distintas zonas del municipio coruñés.

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Los hechos se saldaron con la incautación de droga y la detención de seis personas.

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