Seis personas detenidas en un operativo antidroga en Arteixo

Seis personas fueron detenidas este pasado jueves, 20 de agosto, en un operativo antidroga en Arteixo, tal y como han confirmado fuentes próximas al caso consultadas por Europa Press.

Según han explicado, el operativo, realizado por la Guardia Civil, se desarrolló en la jornada del jueves en distintas zonas del municipio coruñés.

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Los hechos se saldaron con la incautación de droga y la detención de seis personas.

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