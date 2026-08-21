La Xunta da el visto bueno con condiciones al centro ecuestre privado de Abegondo

Los promotores del centro ecuestre de Abegondo están un paso más cerca de materializar su proyecto. La Xunta acaba de publicar el informe ambiental estratégico que pone fin a la fase de evaluación ambiental del proyecto, al que da el visto bueno con ciertas salvedades que hacen referencia a su impacto paisajístico y a la gestión del agua y del ruido.

El documento, publicado este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), no aprecia efectos ambientales significativos en el proyecto, pero obliga al promotor, la sociedad Centro Ecuestre Coconut Abegondo, S.L., a tener en cuenta en la elaboración del plan la totalidad de las observaciones y sugerencias recibidas. El Instituto de Estudios del Territorio es el organismo que más peros pone. Por un lado, llama la atención sobre el impacto paisajístico por la introducción de edificaciones en un entorno natural, aunque destaca que se concentre en la parte más alejada de la ribera del río Barcés y fuera del Espacio Natural de Interés Local.

En concreto, el informe recomienda optar por una malla cinegética para el cierre perimetral para favorecer la permeabilidad visual del ámbito y su conectividad ecológica. Respecto a las especies vegetales, celebra que los promotores tengan pensado eliminar las especies foráneas e invasoras del interior del ámbito y la elección de especies autóctonas para nuevas plantaciones. No obstante, apunta que en dicha erradicación de especies alóctonas debería incluirse la sustitución de los setos de tuyas situados en el borde sur del ámbito por otra especie local que contribuya a amortiguar el impacto visual de las instalaciones.

Otro aspecto sobre el que llama la atención el informe es el consumo de agua y la generación de aguas residuales. Desde Medio Ambiente reclaman a los promotores medidas para garantizar una idónea gestión de los purines o del estiércol generados en la instalación para evitar cualquier afección a las aguas, al tiempo que recuerdan que cualquier aprovechamiento de agua o de vertido al dominio público hidráulico deberá contar con las preceptivas concesiones y/o autorizaciones por parte del organismo de cuenca, en este caso Augas de Galicia.

Por último, emplazan a incluir en el plan "de forma explícita" la zonificación acústica de la superficie de actuación y la delimitación de áreas acústicas. En documento presentado por el concello, los impulsores reconocían que la actividad prevista en el complejo, destinado a la guardia y cría de caballos así como el aprendizaje de equitación, supondría "un incremento de los niveles de ruido" y también que podría "generar malos olores", aunque apuntaban que dada la distancia a los núcleos del entorno no deberían incidir significativamente en la población del entorno.

Con estas recomendaciones, el Concello de Abegondo tiene vía libre para seguir adelante con la tramitación del Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones del complejo, que estará situado en la parroquia de Santaia, en el lugar de Ribeira, en una parcela de más de 16.000 metros cuadrados. Las instalaciones prevén la construcción de un edificio principal, una zona de cuadras, un ámbito interior de entrenamiento y otro exterior, así como accesos y aparcamientos rodeando el inmueble. En la parte norte de la parcela se plantea una zona libre y otra de pasto, manteniendo así el estado natural del terreno, que podría ser usado para entrenamientos en el exterior.