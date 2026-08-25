El Concello de Oleiros amenaza con querellarse contra un concejal del PSOE por "falsas acusaciones"
El Gobierno de Alternativa dos Veciños responde a las críticas del PSOE sobre el nombramiento del director del Centro Multiusos, alegando "falsas acusaciones"
La designación del nuevo director del Centro Multiusos de Bastiagueiro ha abierto un frente de batalla en Oleiros entre el Gobierno de Alternativa dos Veciños y el Partido Socialista, que, tras conocerse el nombramiento emitió un comunicado en el que señalaba "indicios de arbitrariedad" en el proceso para su elección.
Este martes, desde el Concello han contestado a este comunicado indicando el "malestar entre el funcionariado" por las declaraciones del concejal Jesús Fernández y avanzando que los servicios jurídicos municipales "analizarán a presentación dunha querela contra o concelleiro do grupo socialista".
"Este proceso, igual que todos os que fai o Concello, é público e axústase ás leis do Estado en materia funcionarial. Neste caso, o tribunal –que é un órgano independente- estaba formado por funcionarios que atesouran unha carreira intachable e exemplar de servizo público, polo que non se pode tolerar que sexan degradados con falsas acusacións", defienden desde el Gobierno local, que contraataca afirmando que "as declaracións inxuriosas son habituais no modus operandi do PSOE de Oleiros, que pretende proxectar un funcionamento ilegal e irregular por parte da administración municipal que non existe".
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