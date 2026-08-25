Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precios récord en los hoteles de A Coruña(1-1) Al Dépor no le basta con AubameyangEn espera la promoción de 260 pisos en San AmaroRescatan a tres tripulantes de un buque incendiado en Estaca de BaresEclipse de lunaFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Ocio

Fiesta homenaje a Baroke en Sada

El local Vivamus Terrace organiza este sábado 29 de agosto un encuentro para rememorar esta mítica discoteca

Discoteca Baroke, en Sada.

Discoteca Baroke, en Sada. / Alicia / LCO_Externas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

Sada

El local Vivamus Terrace celebrará el próximo sábado 29 de agosto una fiesta homenaje a Baroke, «la discoteca que marcó a toda una generación y convirtió a Sada en uno de los grandes referentes del ocio nocturno durante la década de los 80 y 90».

La celebración comenzará a las 21.00 horas y se prolongará hasta medianoche. La fiesta estará amenizada con la música de Golvellius Pinchadiscos, que recuperará los temas que sonaban en las pistas de Baroke.

Noticias relacionadas y más

Vivamus Terrace, que ya celebró un encuentro en recuerdo del Moby Dick, avanza que asistirán a la fiesta antiguos trabajadores de Baroke, responsables del local y «muchas de las personas que hicieron historia detrás de la barra y en la pista de baile».

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sale a la venta por 149.000 euros otra de las históricas discotecas de Santa Cristina
  2. La concejala del Gobierno local de Bergondo Pilar Barja, a un paso del banquillo por su gestión como tesorera de un ANPA
  3. Oleiros avanza en la urbanización de A Xesta en la que hay previstas 100 viviendas
  4. Seis personas detenidas en un operativo antidroga en Arteixo en el que se desarticularon cuatro puntos de venta
  5. A subasta el edificio a medio construir del casco histórico de Betanzos en el que se proyectaba habilitar un albergue
  6. Oleiros ya cuenta con director para el multiusos de Bastiagueiro
  7. El mercadillo en un restaurante de Cambre que refleja la solidaridad de la comunidad: 'Algunos no se llevan ni la prenda, simplemente quieren contribuir
  8. Un fallecido en un accidente con tres vehículos implicados en Curtis

Fiesta homenaje a Baroke en Sada

Fiesta homenaje a Baroke en Sada

El paseo de la ría de O Burgo enfila los últimos detalles antes de su apertura

El paseo de la ría de O Burgo enfila los últimos detalles antes de su apertura

El Open Science se celebrará en Cambre del 18 al 20 de septiembre

El Open Science se celebrará en Cambre del 18 al 20 de septiembre

La alcaldesa de Bergondo mantiene su confianza en Pilar Barja: "Este tema non nos vai a distraer da folla de ruta que temos marcada"

El Concello de Oleiros amenaza con querellarse contra un concejal del PSOE por "falsas acusaciones"

El Concello de Oleiros amenaza con querellarse contra un concejal del PSOE por "falsas acusaciones"

Tercer intento de Oleiros en lo que va de año para adjudicar el bar de la Casa do Pobo de Montrove

Un fallecido en un accidente con tres vehículos implicados en Curtis

Un fallecido en un accidente con tres vehículos implicados en Curtis

La concejala del Gobierno local de Bergondo Pilar Barja, a un paso del banquillo por su gestión como tesorera de un ANPA

La concejala del Gobierno local de Bergondo Pilar Barja, a un paso del banquillo por su gestión como tesorera de un ANPA
Tracking Pixel Contents