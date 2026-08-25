Ocio
Fiesta homenaje a Baroke en Sada
El local Vivamus Terrace organiza este sábado 29 de agosto un encuentro para rememorar esta mítica discoteca
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Sada
El local Vivamus Terrace celebrará el próximo sábado 29 de agosto una fiesta homenaje a Baroke, «la discoteca que marcó a toda una generación y convirtió a Sada en uno de los grandes referentes del ocio nocturno durante la década de los 80 y 90».
La celebración comenzará a las 21.00 horas y se prolongará hasta medianoche. La fiesta estará amenizada con la música de Golvellius Pinchadiscos, que recuperará los temas que sonaban en las pistas de Baroke.
Vivamus Terrace, que ya celebró un encuentro en recuerdo del Moby Dick, avanza que asistirán a la fiesta antiguos trabajadores de Baroke, responsables del local y «muchas de las personas que hicieron historia detrás de la barra y en la pista de baile».
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