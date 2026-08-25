Oleiros contrata por 640.000 euros el equipamiento para el multiusos de Bastiagueiro

El Centro Multiusos de Bastiagueiro, al que el alcalde de Oleiros ha denominado A Colmea, sigue dando pasos para su puesta en servicio, prevista para finales de año. Después de la elección de su director y con los trabajos de mejora del entorno ya iniciados, el Concello se ha puesto manos a la obra para contar con el equipamiento necesario para que la infraestructura pueda albergar espectáculos de todo tipo, desde culturales a eventos deportivos. Para ello, acaba de sacar a licitación un contrato por importe de 639.840 euros para adquirir el mobiliario y los sistemas electrónicos del futuro complejo.

Los pliegos del contrato, cofinanciado con fondos europeos y al que se pueden postular las empresas hasta el próximo 23 de septiembre, establecen un importe de 315.494 euros sin IVA para el primer lote, en el que se incluyen mesas de escritorio, sillas, percheros, tarimas, telones profesionales, suelos técnicos o motores eléctricos de elevación para llenar las distintas salas y configurar el escenario. En el otro lote, con un precio de licitación de 213.300 euros sin IVA, figuran todos los sistemas de sonido y telecomunicaciones con sus correspondientes centros de control.

El documento señala que el multiusos puede llegar a alcanzar los 4.500 asistentes simultáneos, una ocupación que somete a buena parte de las instalaciones a un desgaste muy superior al de cualquier instalación administrativa estándar, por los que los pliegos fijan unas calidades mínimas para los materiales seleccionados, así como un periodo de observación más dilatado para la detección de posibles vicios ocultos de fabricación o fallos estructurales. También, dada la complejidad técnica de los sistemas electrónicos, obliga a la empresa adjudicataria a impartir una jornada de formación a los operarios designados por el Concello de un mínimo de ocho horas lectivas, distribuidas en dos sesiones presenciales teórico-prácticas en el propio edificio.

El plazo máximo para la entrega, montaje, instalación y puesta en funcionamiento de los elementos de cada lote será de dos meses, computados desde el día siguiente al de la firma del documento de formalización del contrato, mientras que la garantía de dichos elementos se extiende por un plazo de cinco años.

Amenaza de querella

El anuncio de este nuevo contrato se produce en medio de un cruce de reproches entre el grupo municipal socialista y el Gobierno local de Alternativa dos Veciños por la designación del nuevo equipo gestor.

Tras conocerse el nombramiento del nuevo director, el Partido Socialista de Oleiros emitió un comunicado en el que señalaba "indicios de arbitrariedad" en el proceso para su elección. Este martes, desde el Concello han contestado a este comunicado indicando el "malestar entre el funcionariado" por las declaraciones del concejal Jesús Fernández y avanzando que los servicios jurídicos municipales "analizarán a presentación dunha querela contra o concelleiro do grupo socialista".