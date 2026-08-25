Oleiros se abre ahora a incorporar un sistema de alquiler de bicicletas municipal

La finalización de las obras en el paseo de la ría de O Burgo va a suponer que los vecinos y vecinas de Culleredo, Cambre, Oleiros y A Coruña dispongan de 11 kilómetros continuos de carril bici que comunicarán estos municipios. Sin embargo, para moverse por esta infraestructura será necesario contar con bicicleta propia o alquilarla a una empresa privada, porque de momento no hay un servicio consorciado de alquiler de estos vehículos.

A Coruña y Arteixo acaban de dar un primer paso con la creación de un intercambiador en Meicende, pero aún falta mucho camino para que las bicis municipales puedan cruzar las fronteras del concello o que exista una misma aplicación para todos. En el caso de la ría, solo Culleredo y Coruña disponen de bicicletas públicas, aunque Oleiros, que en un principio se mostraba reticente, ahora se abre a la posibilidad de incorporar este servicio.

Así lo ha indicado su alcalde, Ángel García Seoane, que destacó que Oleiros empezó "fai anos" a construir carriles bici "que outros non teñen", aunque muchos ciclistas no los usen, apuntó. "Conectarnos coa rede que hai, que a explota unha empresa, estámolo a pensar de cara ao tema da ría. Cando a ría este a aberta para todos e se poida conectar Oleiros, Cambre, Culleredo e A Coruña, nós temos pensado facer algo no tema das bicis", señaló

Hasta ahora, desde el Concello se había descartado esta posibilidad, rechazando en el Pleno varias propuestas de los partidos de la oposición en este sentido. El alcalde se escudaba entonces en la falta de demanda y afirmaba que los recorridos por el interior del municipio son casi testimoniales.

Ahora el paseo de la ría abre las puertas a una nueva movilidad en el área que puede aportar nuevos ciclistas en todos los municipios del entorno. También serán determinantes para Oleiros las obras de ampliación del puente de A Pasaxe, en cuyo proyecto se incluyen carriles bici segregados que incrementarán el flujo de vehículos de dos ruedas entre la ciudad y el resto de la comarca.