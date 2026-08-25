El Open Science se celebrará en Cambre del 18 al 20 de septiembre

La ciencia vuelve a las calles de Cambre. El Open Science de Cambre se celebrará entre el 18 y 20 de septiembre en el Parque da Igrexa, con más de 150 jóvenes científicos de entre 8 y 20 años.

La alcaldesa Diana Piñeiro destacó que esta feria gratuita "é unha oportunidade para achegar a ciencia á veciñanza dunha maneira próxima e participativa e para facer de Cambre, durante toda unha fin de semana, un punto de encontro para mozos e mozas con interese pola ciencia".

Las jornadas están organizadas por la Asociación Xuvenil XenteD100cia y este año se desarrollan bajo la nueva dirección de Juan González y Jairo Cadaveira. La feria abrirá el viernes 18 de septiembre, de 17.30 a 23.00 horas, el sábado de 12.00 a 19.00 horas y el domingo de 10.00 a 14.00 horas.

Durante la celebración de la feria los alumnos estarán acompañados por el profesorado responsable para realizar las demostraciones.

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Una de las señales de identidad del Open Science Cambre es la participación de las familias acogedoras que reciben a los estudiantes desplazados para participar en la feria. Los interesados en sumarse a la iniciativa pueden solicitarlo en un cuestionario de la organización.