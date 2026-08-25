El Open Science se celebrará en Cambre del 18 al 20 de septiembre
En feria de ciencia gratuita participarán más de 150 jóvenes científicos
La ciencia vuelve a las calles de Cambre. El Open Science de Cambre se celebrará entre el 18 y 20 de septiembre en el Parque da Igrexa, con más de 150 jóvenes científicos de entre 8 y 20 años.
La alcaldesa Diana Piñeiro destacó que esta feria gratuita "é unha oportunidade para achegar a ciencia á veciñanza dunha maneira próxima e participativa e para facer de Cambre, durante toda unha fin de semana, un punto de encontro para mozos e mozas con interese pola ciencia".
Las jornadas están organizadas por la Asociación Xuvenil XenteD100cia y este año se desarrollan bajo la nueva dirección de Juan González y Jairo Cadaveira. La feria abrirá el viernes 18 de septiembre, de 17.30 a 23.00 horas, el sábado de 12.00 a 19.00 horas y el domingo de 10.00 a 14.00 horas.
Durante la celebración de la feria los alumnos estarán acompañados por el profesorado responsable para realizar las demostraciones.
Una de las señales de identidad del Open Science Cambre es la participación de las familias acogedoras que reciben a los estudiantes desplazados para participar en la feria. Los interesados en sumarse a la iniciativa pueden solicitarlo en un cuestionario de la organización.
- Sale a la venta por 149.000 euros otra de las históricas discotecas de Santa Cristina
- La concejala del Gobierno local de Bergondo Pilar Barja, a un paso del banquillo por su gestión como tesorera de un ANPA
- Oleiros avanza en la urbanización de A Xesta en la que hay previstas 100 viviendas
- Seis personas detenidas en un operativo antidroga en Arteixo en el que se desarticularon cuatro puntos de venta
- A subasta el edificio a medio construir del casco histórico de Betanzos en el que se proyectaba habilitar un albergue
- Oleiros ya cuenta con director para el multiusos de Bastiagueiro
- El mercadillo en un restaurante de Cambre que refleja la solidaridad de la comunidad: 'Algunos no se llevan ni la prenda, simplemente quieren contribuir
- Un fallecido en un accidente con tres vehículos implicados en Curtis