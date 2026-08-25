El paseo de la ría de O Burgo enfila los últimos detalles antes de su apertura

La ría de O Burgo está cada vez más cerca de contar con un paseo completo que rodee el estuario coruñés, uniendo el litoral de los concellos de Oleiros, Cambre, Culleredo y A Coruña. Estos días, los obreros trabajaban en los últimos detalles del tramo de Oleiros hasta Cambre. También en la otra orilla, en la parte de Culleredo, y en el entorno de la antigua conservera Celta, ya en el concello coruñés.

Son las tres zonas en las que el tiempo corre en su contra, ya que se trata de actuaciones financiadas con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación y que, por tanto, tienen que estar rematadas antes de que finalice el mes. La inversión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático ronda los 5 millones de euros.

Obras en el paseo de la ría de O Burgo entre O Seixo (Oleiros) y Cambre / Gus de la Paz

La finalización de las obras va con retraso respecto a los plazos inicialmente previstos. De hecho el Concello de Oleiros tenía intención de inaugurar su tramo este 25 de agosto, coincidiendo con el Día Independencia de Uruguay, país a cuyo expresidente, José Mujica, va a dedicar su tramo de paseo. No obstante, su puesta en servicio es cuestión de días, pues este martes los obreros estaban colocando ya los bancos y realizando las últimas labores de jardinería, que incluyen la plantación de 20 tilos, 13 carballos y 3 laureles. De momento el paseo no tendrá continuidad entre O Paraíso y O Seixo, un tramo que, aunque avanzado, no maneja los mismos plazos que el resto.

Obras en el paseo de la ría de O Burgo entre O Seixo y O Paraíso / Gus de la Paz

En Culleredo, donde se renovó el petril y 18.000 metros cuadrados de pavimento, las obras también están prácticamente finalizadas, mientras que en A Coruña, donde se ganan 470 metros entre el puente de A Pasaxe y el Santa María del Mar, la actuación está pendiente de que la operadora de la red eléctrica facilite la conexión al nuevo tramo. Este nuevo sector tendrá continuidad hacia el interior del municipio coruñés por la zona de As Xubias, donde el Concello ultima una reordenación urbanística que permita la continuidad del paseo hasta enlazar con el ya existente a la altura de la playa de Oza.