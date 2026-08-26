Una avería en la subestación de Cesuras deja sin luz a más de tres mil vecinos del rural

Una avería en la línea de medio tensión de Cesuras dejó sin luz durante cerca de veinte horas a varios municipios del rural. El apagón afectó a los concellos de Abegondo, Carral, Oza Cesuras, Curtis, Ordes, Frades o Mesía. El corte se produjo el martes alrededor de las 16.35 horas y afectó a unos 3.500 usuarios, según la información facilitada por Naturgy, que detalla que 200 eran clientes de UFD, su distribuidora eléctrica, y 3.000 de Udesa.

El servicio quedó totalmente restablecido hoy a las 10.50 horas, detalla la compañía. La distribuidora explica que la vuelta a la normalidad se realizó de forma progresiva, con tiempos de reposición para los usuarios que oscilaron entre los 180 y los 1.062 minutos

El apagón provocó numerosos trastornos a los residentes y hosteleros y afectó a la cobertura móvil y al suministro de agua, al dejar de funcionar los bombeos.

Formaciones políticas como el PP de Mesía, municipio que celebraba el patrón en el momento del corte, urgen una compensación a los afectados. Su portavoz, Alfonso Carro, insta al Concello a abrir una ventanilla única para informar a los vecinos y tramitar las reclamaciones por un apagón que dejó a centenares de residentes sin suministro desde las 16.30 horas: "Las pérdidas económicas en las explotaciones ganaderas, la hostelería local y los hogares particulares son ya incalculables ante la pasividad de la empresa distribuidora", denuncia el edil popular.

La formación critica también la "falta de respuesta" por parte del Concello: "Es inadmisible que tras casi 24 horas a oscuras, el Concello no haya tomado la iniciativa para ponerse al frente del problema y apoyar a los vecinos. La gente no puede quedar desamparada", advierte.

Otros concellos afectados sopesan presentar reclamaciones. Es el caso de Carral: "Estamos valorando reclamar porque afectó al núcleo de As Travesas , 20 casas y el alumbrado público", avanza un portavoz del Gobierno local.

Negocios afectados

Uno de los negocios afectados por el corte de luz fueron las Cabañitas de Beche, en Folgoso Abegondo. Su propietario Ángel Varela destaca que había alrededor de una docena de personas alojadas en el complejo, con las cuatro cabañas afectadas.

Ángel Varela en las Cabañas de Beche, en Abegondo. / CASTELEIRO

"Para nosotros fue un tema muy delicado", destaca. Y es que uno de los alojamientos estaba reservado para peregrinos "que no entendían lo que estaba pasando. "Llegaron entre las dos y tres de la mañana y el apagón empezó a las cuatro. Estaban muy desconcertados a pesar de que se lo intentamos explicar. Se acabaron marchando sin luz, fue una gestión muy complicada", admite y añade que ya ofreció en el momento indemnizarles la estancia.

Varela señala que la parte más complicada de la noche fue conseguir información, ya que no sabían a quién dirigirse y "nadie sabía decirnos horas, los tiempos que podía durar o nada".

Ante la situación y la perspectiva de continuar este miércoles sin luz el gerente comenzó a buscar para contratar un generador eléctrico. "Tuve que contratar un generador de corriente porque nadie sabía nada y tenía miedo de que se me fuera pasar la mañana y que estuviera todo el mundo detrás de ellos", señala.

Finalmente consiguió hacerse con uno que acababa de estar en la fiesta de Os Caneiros, en Betanzos. "Aunque ya se restableció la luz, todavía tengo el generador conectado por si vuelve haber algún pico o alguna bajada, y no nos enteramos, por si vuelve haber algún problema", afirma.

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"Es un tema delicadísimo fueron muchas horas sin luz", explica. "Las cámaras de congelación se ven afectadas, hay mucho producto que hay que tirar... son muchas cosas. A un particular también le pasa y es una incomodidad pero no le supone el coste importante que nos supone a nosotros", dice Varela.