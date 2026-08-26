Cambre anuncia ocho nuevos contratos para reforzar Contratación y Servicios Sociales

El Concello de Cambre prevé que tomen posesión durante el mes de septiembre ocho nuevos profesionales que reforzarán los departamentos de Contratación, Servicios Sociales e Intervención, castigados por la falta de personal. El Gobierno local que dirige Diana Piñeiro, del PP, afirma que se trata de ocho incorporaciones "xa confirmadas" que permitirán "reforzar progresivamente a plantilla e recuperar capacidade de xestión nas diferentes áreas do Concello".

La merma de la plantilla ha sido motivo de quejas de los trabajadores en los últimos años, que denunciaron una situación "límite" por la no cobertura de plazas, y llevó al Concello a adoptar medidas excepcionales, cono la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Arteixo para compartir temporalmente un trabajador administrativo que prestase apoyo en el departamento de Intervención.

Según detalla el Ejecutivo, el área de Contratación contará a partir del próximo mes con dos nuevos técnicos de gestión con la categoría A2. Su incorporación, afirma, permitirá avanzar en expedientes pendientes y facilitar la puesta en marcha de los contratos necesarios para el funcionamiento de los servicios municipales. El Concello prevé además que a partir de septiembre el departamento de Servicios Sociales se refuerce con dos nuevas trabajadoras sociales y una educadora social. La falta de personal en esta área generó muchas críticas de usuarios, tanto del SAF como de otros servicios.

El Gobierno municipal avanza también la contratación de tres técnicos de gestión A2 para Intervención con el objetivo de "aumentar a capacidade dun departamento esencial na xestión económica do Concello e contribuír a avanzar na tramitación de expedientes e axilizar os pagamentos municipais".

“Atopámonos con departamentos moi castigados pola falta de persoal, con vacantes acumuladas, unha enorme carga de traballo e unha capacidade de xestión claramente insuficiente. Esta situación non se resolve dun día para outro, pero estamos actuando para revertela e recuperar progresivamente a normalidade”, defiende la alcaldesa, que avanza su intención de incorporar más personal para paliar la sobrecarga de algunos departamentos. "A intención é seguir reforzando a plantilla e cubrir as necesidades que existen nas distintas áreas", apunta Piñeiro.