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Carral ofrece fincas alternativas para las atracciones de las fiestas del Socorro

El Concello defiende la necesidad de buscar otra ubicación por motivos de seguridad

El alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño.

El alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño. / VICTOR ECHAVE / CORUÑA

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RAC

Carral

El concello de Carral mantuvo este miércoles una reunión de seguridad con motivo de las fiestas del Socorro a la que asistieron representantes de la comisión de fiestas, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, la edil de Seguridade Cidadá y el alcalde, José Luis Fernández Mouriño.

En el encuentro se abordó la necesidad de dejar libres los viales que ocupaban las atracciones en pasadas ediciones para "cumplir con la normativa deben seguridad y evitar un riesgo evidente". En un comunicado, el Concello apunta a la importancia de garantizar el acceso de las ambulancias y los camiones de extinción de incendios por estos viales.

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Con el fin de mantener las atraccioones, el Concello ofrecerá a los feriantes fincas e se abre incluso a adaptarlas "para que puedan venir con garantías y ofrecer al público sus atracciones con seguridad". "El alcalde desea que vengan a Carral y reitera que pondrá a disposición de feriantes y comisión de fiestas espacios para que desarollen su actividad en las mejores condiciones", apunta el Gobierno local.

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