Carral ofrece fincas alternativas para las atracciones de las fiestas del Socorro

El concello de Carral mantuvo este miércoles una reunión de seguridad con motivo de las fiestas del Socorro a la que asistieron representantes de la comisión de fiestas, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, la edil de Seguridade Cidadá y el alcalde, José Luis Fernández Mouriño.

En el encuentro se abordó la necesidad de dejar libres los viales que ocupaban las atracciones en pasadas ediciones para "cumplir con la normativa deben seguridad y evitar un riesgo evidente". En un comunicado, el Concello apunta a la importancia de garantizar el acceso de las ambulancias y los camiones de extinción de incendios por estos viales.

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Con el fin de mantener las atraccioones, el Concello ofrecerá a los feriantes fincas e se abre incluso a adaptarlas "para que puedan venir con garantías y ofrecer al público sus atracciones con seguridad". "El alcalde desea que vengan a Carral y reitera que pondrá a disposición de feriantes y comisión de fiestas espacios para que desarollen su actividad en las mejores condiciones", apunta el Gobierno local.