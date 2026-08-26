Una colisión de tres vehículos en Culleredo deja un herido y largas retenciones en la AP-9
El choque se produjo en el entorno de la rotonda al aeropuerto de Alvedro sobre las 16.00 horas
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Culleredo
Una colisión múltiple con tres vehículos en la rotonda de Alvedro, en Culleredo, ha provocado largas retenciones esta tarde en la AP-9 en dirección A Coruña. Según detalla el 112 Galicia uno de los heridos tuvo que ser trasladado al hospital.
El accidente ocurrió sobre las 16.00 horas de este miércoles, cuando los tres coches que circulaban en la entrada al aeropuerto colisionaron. De acuerdo con el servicio de emergencias gallego, hubo una persona herida que se quejaba de dolores en el pecho, que finalmente fue trasladada por Urxencias Sanitarias al centro hospitalario.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local de Culleredo y la ambulancia del 061.
- Sale a la venta por 149.000 euros otra de las históricas discotecas de Santa Cristina
- La concejala del Gobierno local de Bergondo Pilar Barja, a un paso del banquillo por su gestión como tesorera de un ANPA
- Tercer intento de Oleiros en lo que va de año para adjudicar el bar de la Casa do Pobo de Montrove
- Seis personas detenidas en un operativo antidroga en Arteixo en el que se desarticularon cuatro puntos de venta
- Fiesta homenaje a Baroke en Sada
- Oleiros ya cuenta con director para el multiusos de Bastiagueiro
- El mercadillo en un restaurante de Cambre que refleja la solidaridad de la comunidad: 'Algunos no se llevan ni la prenda, simplemente quieren contribuir
- Un fallecido en un accidente con tres vehículos implicados en Curtis