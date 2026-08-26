Una colisión de tres vehículos en Culleredo deja un herido y largas retenciones en la AP-9

Una colisión múltiple con tres vehículos en la rotonda de Alvedro, en Culleredo, ha provocado largas retenciones esta tarde en la AP-9 en dirección A Coruña. Según detalla el 112 Galicia uno de los heridos tuvo que ser trasladado al hospital.

El accidente ocurrió sobre las 16.00 horas de este miércoles, cuando los tres coches que circulaban en la entrada al aeropuerto colisionaron. De acuerdo con el servicio de emergencias gallego, hubo una persona herida que se quejaba de dolores en el pecho, que finalmente fue trasladada por Urxencias Sanitarias al centro hospitalario.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local de Culleredo y la ambulancia del 061.