Patrimonio encarga un informe sobre las condiciones de accesibilidad a la batería de Corbeiroa

La Dirección Xeral de Patrimonio ha encargado un informe externo sobre las "condiciones de accesibilidad y seguridad de la batería de Corbeiroa". El organismo autonómico contrata este análisis después de que la Valedora do Pobo estimase la queja de la asociación Veciños da Obra y le afease a Patrimonio su negativa a habilitar un acceso a las ruinas de este antiguo baluarte, que tienen la consideración de Bien de Interés Cultural.

La situación de este castillo, encajonado entre un acantilado y el Albergue de la Marina Española, y que permaneció décadas sepultado entre la maleza, propició la creación de la República Senderista de Corbeiroa, una original iniciativa de los Veciños da Obra para poner el foco sobre este bien patrimonial y demandar su recuperación.

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Este colectivo de Sada, que organizó la primera visita guiada a las ruinas de esta batería, cargó este miércoles contra la contratación de este estudio, que considera otra "excusa" de la Xunta para denegar el acceso al castillo. "No es más que otra maniobra dilatoria para seguir vulnerando la ley de patrimonio", denuncia la asociación, que argumenta que ya se realizó una visita a este baluarte en enero "sin ningún problema".