El PP de Bergondo exige la dimisión de Pilar Barja

El PP de Bergondo exige la dimisión de la concejala Pilar Barja tras conocerse la apertura del juicio oral por su gestión como tesorera del ANPA del Colegio Cruz do Sar.

Según los populares, llevan desde 2024, cuando se conocieron los hechos y la querella de la asociación de padres, pidiendo explicaciones a la alcaldesa Alejandra Pérez y al partido Alternativa dos Veciños, del que forma parte Barja.

"Fuimos la única formación política que se tomó en serio lo ocurrido con el dinero de las actividades de los niños del colegio público CPI Cruz do Sar de Bergondo", señala la edil Lorena Caseiras, que añade que "un cargo político con responsabilidades de gobierno no puede estar bajo investigación judicial por hechos tan graves y seguir en su puesto".

El PP bergondés afea a la regidora que haya permitido que la concejala continúe al frente del departamento de Asuntos Económicos. "Entonces en 2024 dijo que había que esperar. Ahora, que se va a sentar en el banquillo, hay que seguir esperando. ¿Hasta cuándo?", se preguntan.

La alcaldesa defendió este martes "deixar traballar á xustiza" y destacó que esta acusación es "independiente" de la gestión municipal.

"Bergondo no merece este tipo de políticos. El Partido Popular exige dimisiones", concluyó la portavoz.