La alcaldesa de Cambre admite dificultades para cubrir las bajas de Servicios Sociales: las trabajadoras sociales renuncian a los puestos

La situación "crítica" del departamento de Servicios Sociales en Cambre ha vuelto a ser objeto de debate en el Pleno. Tras el anuncio de la contratación de dos trabajadoras sociales y una educadora social, la alcaldesa Diana Piñeiro admitió que todavía quedaban dos puestos sin cubrir por la renuncia de los candidatos de las listas.

Cuestionada por Unión por Cambre sobre el estado actual del departamento, la alcaldesa y el concejal de Economía, Rubén Vázquez, explicaron que, si bien dos trabajadoras sociales se incorporarían para ayudar en la acumulación de tareas y al programa de integración Lagare, para las otras dos plazas vacantes y de cobertura de bajas todavía continuaban llamando a gente.

"As últimas dúas son baixar que imos ter que moer. Moita xente renuncia. Nas chamadas que facemos non lle ven atractivo, non ven seguro deixar onde están por unha baixa e nos está resultando bastante difícil cubrir esas dúas", señaló la alcaldesa.

Vázquez añadió que durante julio se habían terminado la elaboración de las listas para cubrir seis puestos en el departamento entre educadoras y trabajadoras sociales, pero que todavía seguían llamando a candidatos para añadir las que faltaban. "Esperamos tener los resultados los próximos días", afirmó el concejal.

En lo relativo a las quejas por el servicio de atención domiciliaria, una situación que ha causado un desacuerdo interno entre funcionarios del consistorio, la regidora destacó que de momento no tenía "información suficiente" para tomar una decisión. "Faltan moitas explicacións e estou á espera que se me confirme e se me aclaren todas estas cuestións para sacar unha conclusión", afirmó.

El desacuerdo sobre el estado de Servicios Sociales ya había surgido antes en el debate por un ruego del grupo socialista, que había pedido que se considerase hacer que los funcionarios sustitutos en un departamento emitieran informes sobre el estado de este, tal como había hecho el coordinador en funciones, que redactó una evaluación sobre la atención domiciliaria y las carencias de efectivos en esta área.

"Sempre que existan problemas serios eu pedirei informes", sentenció Piñeiro, que volvió a recalcar los "graves problemas" y "graves prexuízos en atención", así como la "situación crítica" de Servicios Sociales.

Festivos locales martes de Carnaval y San Juan

En la sesión plenaria la corporación también aprobó los festivos locales del 2027, que serán el 9 de febrero, martes de Carnaval, y 24 de junio, San Juan. Durante la jornada hubo críticas de todos los grupos de la oposición hacia el Gobierno local por no entregar a los grupos los resultados de la encuesta municipal para determinar qué preferían los vecinos, aunque el portavoz de Gobierno, Rubén Vázquez, aseguró que esta no era "vinculante".

La propuesta se saldó con los votos a favor del PP, Alternativa dos Veciños y el BNG, así como la abstención del grupo socialista y la concejala no adscrita. Unión por Cambre votó en contra y ante la situación de empate, los festivos salieron adelante con el voto de calidad de la alcaldesa.