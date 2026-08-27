Arteixo exige recuperar el proyecto de enlace de la carretera AC-415 con la autovía del puerto exterior
El Pleno también aprobó reclamar el eliminar peaje de Pastoriza en la carretera AG-55 para mejorar las comunicaciones entre los polígonos de Sabón y Morás
El Pleno de Arteixo ha dado luz verde este jueves a solicitar que el Ministerio de Transportes continúe con el proyecto del enlace del vial AC-415 con la autovía del puerto exterior de Langosteira, para así evitar el tráfico pesado de mercancías peligrosas por los núcleos de Meicende y Pastoriza. La propuesta salió adelante con los votos a favor del PP, la abstención del BNG y los votos en contra del PSOE.
El Gobierno municipal llevó a moción para reiterar una reclamación de más de una década. Carlos Calvelo señaló durante el pleno que el municipio soporta unas infraestructuras industriales que condicionan las comunicaciones. "Especialmente problemático é o caso de Meicende e Pastoriza, onde se concentran varias industrias petroquímicas que utilizan os camións como un dos seus principais medios de distribución", explicó.
Con la construcción de la autovía hacia el puerto exterior de Langosteira se puso sobre la mesa la creación de una nueva infraestructura para aliviar el tráfico pesado pero, a día de hoy, sigue paralizada. Por ello, el Gobierno municipal pide que se terminen los trámites expropiatorios y ambientales para concluir y construir el enlace de Meicende.
El trazado previsto supondría la construcción de un vial entre la zona de la avenida de Butano y el punto en el que la nueva autovía se cruzase con la AC-415, donde se colocaría dos accesos para la autovía.
En la misa moción, también se incluyó la petición de eliminar el peaje de Pastoriza en la carretera AG-55. El Concello destaca que el coste de eliminación sería de diez millones a pagar entre el Estado, la Xunta y el Concello. La medida facilitaría los traslados entre los polígonos de Sabón y Morás.
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