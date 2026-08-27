Denuncian "opacidad" e "incumplimientos legales" en el Pazo de Meirás por parte de la Xunta y el Estado

La Comisión pola Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña (CRMH) ha denunciado que continúa la "opacidad, los incumplimientos legales y el compromiso real con la memoria en el Pazo de Meirás", ubicado en el Concello de Sada, por parte de la Xunta y del Estado.

En un comunicado, la entidad explica que tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el pasado 14 de agosto, de la resolución por la que se declara dicho inmueble como Lugar de Memoria, presentó ante la Secretaría de Estado de Memoria Democrática un escrito de solicitud de acceso a dicho documento.

"Pasado ya el ecuador del plazo para la formalización de recurso de resposición ante la citada resolución, el Estado sigue sin facilitar a esta asociación acceso al expediente administrativo, en un nuevo episodio de opacidad y de vulneración de derechos", critica.

Del mismo modo, exige "explicaciones" respecto a la salida de bienes muebles del Pazo de Meirás vinculados a la etapa de Emilia Pardo Bazán y la dictadura de Franco, así como una "actuación sin demora" de la Xunta en relación con sus deberes recogidos en la Ley de Patrimonio Cultural, en concreto, "en materia de visita pública y de protección del bien de interés cultural".

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Además, la CRMH pide "transparencia y compromiso en la defensa del interés público" en el proceso que se está desarrollando sobre la liquidación de posesión de la finca y la "actualización y puesta en marcha" de las comisiones previstas en el Protocolo de actuaciones que el Estado "promovió y firmó en el Pazo de Meirás hace más de seis años".