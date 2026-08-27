La Diputación renovará la pista deportiva de Vilanova-Perbes, que estrenará cubierta
La institución provincial aportará 345.000 euros al Concello de Miño para ejecutar la obra
La Diputación aportará 345.809 euros al Concello de Miño para la renovación de las pistas polideportivas de Vilanova-Perbes. Las obras incluyen la construcción de una nueva cubierta que permitirá emplear la pista con independencia de las condiciones meteorológicas.
El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y el alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, visitaron este jueves las instalaciones. También estuvieron presentes representantes de la Asociación de Veciños de Xarío, propietarios de los terrenos sobre los que se ejecutaron las pistas, que fueron cedidos al Concello de Miño para poder realizar la obra.
Formoso agradeció “el esfuerzo de la Asociación de Veciños de Xarío y afirmó que este proyecto será "un antes e un despois para este espazo, construído nos anos 80 e que xa deu todo o que tiña que dar. Con esta actuación, terán unhas pistas máis modernas para o uso e desfrute de toda a veciñanza de Miño", se congratuló,
“É unha gran satisfacción que este proxecto vaia saír adiante”, destacó el alcalde, que avanzó que las pistas funcionarán como “una zona multidisciplinar". "Ademais de para facer deporte son o emprazamento habitual das festas e tamén servirá de patio cuberto para a nova Escola Infantil Municipal”, explicó.
- Sale a la venta por 149.000 euros otra de las históricas discotecas de Santa Cristina
- La concejala del Gobierno local de Bergondo Pilar Barja, a un paso del banquillo por su gestión como tesorera de un ANPA
- Tercer intento de Oleiros en lo que va de año para adjudicar el bar de la Casa do Pobo de Montrove
- Fiesta homenaje a Baroke en Sada
- Seis personas detenidas en un operativo antidroga en Arteixo en el que se desarticularon cuatro puntos de venta
- Oleiros ya cuenta con director para el multiusos de Bastiagueiro
- El mercadillo en un restaurante de Cambre que refleja la solidaridad de la comunidad: 'Algunos no se llevan ni la prenda, simplemente quieren contribuir
- Un fallecido en un accidente con tres vehículos implicados en Curtis