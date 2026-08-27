Localizada una granada de la Guerra Civil en un contenedor en Bergondo

Un artefacto explosivo de la Guardia Civil ha sido localizado en un contenedor de residuos urbanos en Bergondo. Un vecino halló una granada de mortero con su carga activa intacta, que ha sido recogida y destruida por la Guardia Civil.

La intervención se inició después de que el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia de A Coruña recibiese la llamada de un hombre que informaba de la localización de un objeto sospechoso en Bergondo.

Una patrulla de Sada se desplazó al lugar y comprobó que se trataba de una granada de mortero de calibre 60 mm, modelo Lafitte 1926, de fabricación francesa. El artefacto presentaba el cartucho propulsor perforado, pero conservaba la espoleta montada.

La Guardia Civil trasladó el aviso a los especialistas en la desactivación de artefactos explosivos (GEDEX), quienes determinaron que el artefacto conservaba sus propiedades explosivas intactas.

La granada se encontraba sobre un contenedor de basura de recogida urbana, lo que entrañaba un riesgo elevado para la seguridad ciudadana y los servicios de recogida de residuos, debido a la inestabilidad de la carga explosiva frente a posibles manipulaciones, fricciones o impactos durante la descarga del recipiente.

Los especialistas retiraron el artefacto explosivo siguiendo el protocolo de seguridad y trasladaron la munición hasta una cantera habilitada, donde se ejecutó una voladura controlada para su destrucción.

En una segunda intervención, el Centro Operativo de Servicios (COS) gestionó una nueva alerta en referencia a la presencia de un objeto de naturaleza militar en un domicilio de Quintas, en el municipio de Padrón.

Efectivos del GEDEX acudieron a la vivienda y confirmaron que se trataba de un proyectil de artillería de calibre 37 mm con vaina de latón, correspondiente a munición anticarro de la Guerra Civil.

Los especialistas lo retiraron de la finca y lo neutralizaron en un emplazamiento habilitado.

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La Guardia Civil recuerda que en caso de localizar algún artefacto explosivo o material sospechoso no debe manipularse y debe evitarse su traslado o depósito en contenedores o espacios públicos. Recomienda señalizar el lugar exacto del hallazgo y avisar de forma inmediata a los servicios de emergencia a través del teléfono 092 para su neutralización de forma segura.