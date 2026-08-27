La Xunta invertirá 1,4 millones en ampliar el colegio Otero Valcárcel de Carral, que contará con seis nuevas aulas

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, visitó este jueves el colegio Vicente Otero Valcárcel de Carral para presentar el proyecto de ampliación, presupuestado en 1,4 millones. La Xunta prevé sacar a contratación esta obra en el primer trimestre de 2027 para comenzar los trabajos alrededor del mes de junio.

La actuación consistirá en la construcción de un piso más sobre el actual comedor, donde se habilitarán cuatro aulas de Primaria. El proyecto incluye además la ampliación de la planta baja para crear dos nuevas aulas de Infantil en las dependencias de psicomotricidad y ampliar otra ya existente.

El responsable autonómico explicó que esta intervención permitirá unir los dos comedores existentes y destinar parte del espacio que ocupaba uno de ellos a aula de psicomotricidad. También se habilitará un nuevo patio de juegos y se ampliarán las ventanas de las aulas de infantil de la zona noroeste. El proyecto incluye además mejoras en los aseos de la planta baja y la redistribución de la zona del profesorado.

Noticias relacionadas

El alcalde, José Luis Fernández Mouriño, aprovechó el acto para anunciar el próximo derribo de las antiguas viviendas de maestros para liberar este espacio para uso de los escolares.