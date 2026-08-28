El Concello de Miño instalará una cubierta tendrá cubierta sobre las gradas y la pista principal de A Galea
El alcalde señala que la instalación pasará a estar disponible a lo largo de todo el año
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Miño
El Concello de Miño cubrirá la pista polideportiva y el graderío existente en A Galea, a través de un proyecto de 783.186,82 euros cofinanciado al 50% por el Ayuntamiento y el Fondo de Cooperación Local 2026 a través de la Xunta. También se realizarán otras obras de mejora como la instalación de iluminación LED o la canalización de pluviales, y se retirarán farolas en la línea de banda que, según el Concello, crearon «mucha controversia vecinal por su peligrosidad».
El alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, señala que se busca "transformar una pista exterior en una infraestructura deportiva cubierta, más segura, confortable y disponible a lo largo del año".
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