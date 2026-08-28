Cambre investigará la obra del parque Ramón Barba, que acumula un retraso de dos años

El Concello de Cambre abrirá una investigación a la obra del parque Ramón Barba, en O Temple. Así lo anunció la alcaldesa Diana Piñeiro en el pleno de este jueves a preguntas de la oposición por la paralización de los trabajos.

La formación Alternativa dos Veciños volvió a llevar la cuestión a pleno y a pedir que se informara públicamente sobre el estado de la obra. "Imos abrir unha investigación sobre estas obras porque hai indicios de que hai problemas serios na execución e actuacións para renovación deste parque. Cando teña os informes darase resposta", dijo la alcaldesa.

Las obras de rehabilitación del parque de O Temple se adjudicaron en mayo de 2023 por casi 473.000 euros y con un año de plazo de ejecución. Aunque inicialmente las actuaciones estaban planeadas que estuvieran terminadas en junio de 2024, el Concello, entonces gobernado por Unión por Cambre, tuvo que conceder una prórroga de dos meses. En julio se tuvieron que frenar las obras por las vibraciones a edificios próximos debido a deficiencias en el apisonado ejecutado.

En noviembre de 2024 se abrió la segunda fase con cinco meses de retraso, correspondiente al pumptrack y la zona para personas mayores, y se concedió una nueva prórroga para rematar los trabajos de la fase 1, donde está el anfiteatro, la pista deportiva y el rocódromo infantil. De esta parte, la piscina y edificaciones anexas ya se han demolido y cubierto. Hoy en día el recinto permanece cerrado, a la espera de terminar el anfiteatro y la remodelación de la pista.

Una vez Diana Piñeiro llegó a la Alcaldía en abril de 2025, el Ayuntamiento tuvo una reunión con la empresa adjudicataria para revisar el modificado del proyecto. La regidora se refirió a la falta de personal en el consistorio para supervisar el proyecto, que definió como "uno de los problemas más que vergonzosos que el anterior Gobierno causó en O Temple".

Dos años de retraso

La obra en el parque del barrio acumula ya dos años de retraso y la paralización ha indignado a los vecinos de la zona, que denuncian la insalubridad de la zona, la aparición de ratas y la falta de información.

Restos de la obra del parque Ramón Barba en Cambre / LOC

"Esto es una cochambrera", denunciaba este viernes Modesto Fernández, un vecino de O Temple. "Es un desastre, han dejado todos los restos de la obra dentro", afirmó Fernández, que también criticaba la falta de mantenimiento en la zona que sí está abierta.

"Lleva muchísimo tiempo parado", señalaba otra residente, que recordó que los vecinos ya se habían quejado por el talado de algunos árboles y la zona verde. "No hacía falta una reforma tan grande, hacía falta asfaltar y poco más. Quitaron mucho verde", crítica.

Sin embargo, el problema más grave, detalla es la aparición de ratas en el entorno. "Todos los hierros que hay en el contenedor son restos de obras que se tenían que haber llevado y ahí es donde están las ratas", destacaba la vecina que añadió que "hay unas tres o cuatro, y algunos niños se han puesto a jugar con ellas".