Herido un conductor tras una colisión frontal en Bergondo
El accidente provocó retenciones este jueves en el kilómetro 4,9 de la AC-164
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EP
Una persona resultó herida tras una colisión frontal con tres vehículos implicados en la AC-164, a su paso por el municipio coruñés de Bergondo.
Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el suceso se produjo este jueves a la altura del kilómetro 4,9 y uno de los conductores tuvo que ser evacuado al hospital.
El suceso provocó retenciones y hasta el punto se desplazaron la Guardia Civil de Tráfico, el 061, bomberos del Consorcio Provincial, personal de mantenimiento de carreteras de la Xunta y Protección Civil de Bergondo.
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