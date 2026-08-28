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Herido un conductor tras una colisión frontal en Bergondo

El accidente provocó retenciones este jueves en el kilómetro 4,9 de la AC-164

Un vehículo de la Guardia Civil de Tráfico durante la atención de un accidente.

Un vehículo de la Guardia Civil de Tráfico durante la atención de un accidente. / LOC

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EP

Una persona resultó herida tras una colisión frontal con tres vehículos implicados en la AC-164, a su paso por el municipio coruñés de Bergondo.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el suceso se produjo este jueves a la altura del kilómetro 4,9 y uno de los conductores tuvo que ser evacuado al hospital.

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El suceso provocó retenciones y hasta el punto se desplazaron la Guardia Civil de Tráfico, el 061, bomberos del Consorcio Provincial, personal de mantenimiento de carreteras de la Xunta y Protección Civil de Bergondo.

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