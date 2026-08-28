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Educación

El instituto Manuel Murguía de Arteixo estrena este curso instalaciones renovadas

La Xunta invirtió 1,2 millones en la rehabilitación integral del centro

El conselleiro, tercero por la izq., con la el alcalde (izq.) y miembros de la Corporación y el centro durante la visita.

El conselleiro, tercero por la izq., con la el alcalde (izq.) y miembros de la Corporación y el centro durante la visita. / LOC

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RAC

Arteixo

El instituto Manuel Murguía estrenará este curso instalaciones renovadas. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, visitó este viernes el centro para supervisar el resultado de los trabajos de rehabilitación integral, en los que su departamento invirtió 1,2 millones.

La intervención se centró en renovar la envolvente para mejorar la eficiencia energética, explicó el Gobierno gallego, que calcula que los trabajos permitirán reducir en cerca de un 50% tanto el consumo como las emisiones de dióxido de carbono. Las obras se llevaron a cabo en el edificio principal, en el aulario de Bachillerato y en el gimnasio.

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El proyecto incluyó el cambio de las cubiertas, la aplicación de aislamiento térmico en las fachadas y la instalación de 122 ventanas y 17 puertas nuevas de aluminio.

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