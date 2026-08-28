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El PSOE acusa al Concello de Arteixo de autorizar vertidos a una finca privada

Afirman que aguas fecales de la travesía de A Pastoriza acaban en un monte entre la AC-415 y la AC-552

Mapa de los vertidos en A Pastoriza.

Mapa de los vertidos en A Pastoriza. / La Opinión

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RAC

Arteixo

El PSOE de Arteixo denunció en el pleno que los vecinos llevan meses soportando malos olores en la travesía de A Pastoriza, a la altura de Galán, por vertidos fecales sin tratar que, según los socialistas, la red municipal vacía en un monte privado que se encuentra entre la AC-415 y la AC-552. La agrupación local los relaciona con un nuevo bloque de viviendas en la travesía, en la zona de A Choupana. El Concello, indican los socialistas, dio luz verde que la edificación y otras se conectasen a la red de saneamiento.

Pero esta, según la versión del PSOE, estaba sin acabar y el canal no lleva a la depuradora. Así, las aguas fecales salen a cielo abierto hacia un terreno privado, lo que genera malos olores, contaminación y riesgo para la salud pública. El portavoz socialista, Martín Seco, considera que este caso pone de manifiesto el "caos organizativo" y la incompetencia del Gobierno local presidido por Carlos Calvelo y de la gerencia de la empresa pública Sumarte, que se encarga de la gestión del agua y del saneamiento. "É unha auténtica barbaridade urbanística e ambiental", afirmó Seco, que pide conectar el tramo a la red "de inmediato".

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