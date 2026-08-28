El pueblo más barato de A Coruña para comprar casa busca vecinos: menos de 700 euros por metro cuadrado, trabajo y naturaleza

El precio actual de la vivienda hace que comprar una casa en A Coruña sea una misión complicada para muchos. Aunque el sector inmobiliario prevé un posible ajuste de precios, el encarecimiento de más de un 50% que han experimentado los pisos durante los últimos años lleva a mirar hacia los alrededores de la ciudad para tratar de encontrar un hogar más asequible en el que asentarse.

No hay que desplazarse mucho por la provincia para dar con él porque, según el portal Idealista, Curtis es el municipio de A Coruña con el metro cuadrado más bajo: 694 euros a agosto de 2026. Está ubicado a menos de una hora de la ciudad, en la comarca de Betanzos, y se encuentra registrado en Vente a Vivir a un Pueblo, la plataforma que trata de sumar nuevos vecinos a los concellos y luchar contra la España vaciada.

La ficha de Curtis en el portal incluye reclamos como la existencia de ofertas de trabajo vinculadas a su polígono industrial, trenes y autobuses en el propio pueblo y ayudas a emprendedores, familias y empadronados. Aunque uno de los aspectos más llamativos es, probablemente, el precio de sus casas.

Según los últimos datos disponibles en Vente a Vivir a un Pueblo, correspondientes a 2025, era posible encontrar viviendas desde 50.000 euros. El alquiler también se situaba por debajo de los precios que se encuentran en A Coruña, con rentas a partir de los 400 euros mensuales.

Curtis, un municipio lleno de historia y naturaleza

El municipio de Curtis cuenta con dos localidades principales: Curtis y Teixeiro, la capital administrativa, donde se ubican servicios como guarderías e instalaciones deportivas. El enclave destaca por su entorno rural y por su gran mercado comarcal, una de las ferias "más importantes y antiguas del área de Betanzos" -según indica el propio Concello- que reúne más de 150 puestos de alimentación y productos artesanos.

El territorio está salpicado de numerosos castros, como el del Castelo, en el que se encontraron torques y brazaletes de oro. Su arquitectura histórica también merece una visita, como sus casas modernistas o el Pazo de Santaia, del siglo XII, famoso por la chimenea de su puerta de acceso.

En este concello coruñés con pisos económicos también resalta la arquitectura religiosa, con numerosas iglesias y capillas del siglo X. Una de ellas es la Iglesia de Nosa Señora dos Remedios, edificada en un punto donde se realizaban rituales celtas y que cuenta con un gran roble centenario.

Si lo que se busca es naturaleza, el municipio dispone de varios bosques gallegos y de un entorno catalogado por la Unesco como Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Su flora, su fauna y sus sendas permiten desconectar del ritmo diario y perderse entre especies autóctonas del territorio.

Para observar el terreno en toda su magnitud, desde el Ayuntamiento aconsejan ascender hasta el Mirador de Enxameado, un monte a 600 metros de altura desde el que se puede disfrutar del paisaje a vista de pájaro. El lugar también es conocido por su riqueza gastronómica, especialmente por sus quesos y hortalizas, que se exhiben en los puestos de la Plaza Pardo Bazán el 9 y 23 de cada mes.