Quejas en el colegio de Bragade por recortes de profesorado de apoyo y agrupación de aulas

Comienzan los preparativos para el nuevo curso y surgen las primeras quejas por los recortes. La Asociación de Nais e Pais del colegio de Bragade, en Oza-Cesuras critica la supresión de una especialista de Audición e Linguaxe (AL) y la agrupación de aulas de Educación "que excederían la ratio legal establecida". Según denuncia la ANPA, la Xunta plantea agrupar tercero y cuarto de Infantil, que sumarían 16 alumnos dado que hay un escolar con necesidades especiales que cuenta por dos, y las de quinto y sexto, que sumarían 20 (ya que serían 17 pero con un alumno ponderado por tres).

"Esta masificación, sumada á falta de especialistas, impide ofrecer unha educación de calidade e vulnera o dereito á equidade educativa", advierte el colectivo, que se opone a la solución propuesta por el Gobierno gallego para paliar la falta de profesores de apoyo: "A súa solución consiste en que as dez sesións de Audición e Linguaxe sexan asumidas pola mestra de Pedagoxía Terapéutica (PT). Las familias advierten de que esta medida conlleva "un grave prexuízo para o alumnado" dado que se trata de especialidades distintas que "non son intercambiables". Advierten además de que supondría "sobrecargar" a la PT, que no podría atender de forma apropiada al alumnado "máis vulnerable".

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La ANPA ha solicitado por escrito a la Xunta que revise la catalogación de necesidades del centro y dote al colegio de una especialista en Audición e Linguaxe y que rectifique la propuesta de agrupar aulas "para cumprir coas ratios legais". Este diario preguntó este jueves a la Consellería de Educación si se plantea reconsiderar su decisión, pero de momento no ha obtenido respuesta.