Renuncia el recién nombrado director del multiusos de Bastiagueiro

El Concello de Oleiros ha decidido repetir el proceso para elegir al nuevo director del centro multiusos de Bastiagueiro. Lo hace después de que la persona designada para el cargo, Roberto Rodríguez, comunicase su decisión de no aceptar finalmente el puesto.

«Cando o chamamos para firmar o contrato díxonos ‘tengo otros proyectos más interesantes’. Xa o podía haber pensado antes», criticó este viernes el alcalde, Ángel García Seoane, durante una entrevista radiofónica. «Convocar una plaza no es una obra», apuntó visiblemente enojado el regidor, que lamentó los perjuicios que se derivarán de este imprevisto, que obligarán a retrasar la apertura del multiusos.

Rodríguez, vinculado con la Escuela Municipal de Música, fue el único candidato que superó la fase de oposición, al que se presentaron cinco personas.

El proceso selectivo generó las críticas del PSOE, que emitió un comunicado en el que denunciaba «indicios de arbitrariedad». Los socialistas tacharon de «extraño» que solo un candidato hubiese superado un concurso en el que la memoria metodológica se puntuó en la misma sesión que la entrevista personal y con posterioridad a la valoración de los méritos.

«El proceso se saldó con el suspenso masivo de casi todos los candidatos, algunos con amplia experiencia y alto baremo [....] y el único aspirante declarado apto obtuvo una nota de apenas 5,75 puntos en la fase de concurso (méritos), una cifra extraordinariamente baja para un puesto directivo del subgrupo A1», criticaban en su nota.

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En respuesta, el Gobierno local emitió un comunicado en el que amenazaba con querellarse contra el PSOE al entender que sus críticas atentaban contra la honorabilidad de los trabajadores municipales.