El BNG convoca una jornada para avanzar en la creación del área metropolitana
El BNG ha organizado una jornada para avanzar en la creación del área metropolitana. La formación apunta a la necesidad de dar pasos y trabajar conjuntamente «para unha xestión máis racional dos servizos, fóra de localismos e de intereses particulares ou partidarios».
En la jornada intervinieron Ana Rúa, asesora jurídica del grupo parlamentario; Abel López Soto, exalcalde de Sada; los profesores de la Universidade de Santiago Rubén Lois y María Xosé Piñeira, y Amanda Casais e Javier Allo, que abordaron el día a día de la movilidad desde el punto de vista de dos personas que viven en un municipio de la comarca y estudian en otro.
Los ponentes apelaron a la importancia de abordar este debate con «altura de miras e xenerosidade» para avanzar hacia una gestión «máis racional» de servicios básicos como el agua, la basura o el transporte.
Esta jornada es la primera de una serie de acciones que tiene previsto poner en marcha el BNG de la comarca para fomentar el debate institucional en los distintos municipios del área y en el Parlamento, donde ya han registrado varias iniciativas para demandar a la Xunta que asuma sus competencias.
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