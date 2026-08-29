Los cuatro aspirantes declarados no aptos en el proceso del multiusos de Bastiagueiro denuncian la opacidad del proceso

La renuncia del recién nombrado director del centro multiusos de Bastiagueiro no ha zanjado la polémica sobre este proceso selectivo. Tras la denuncia del PSOE de supuesta arbitrariedad en la selección son ahora los otros cuatro aspirantes, todos ellos declarados no aptos, los que salen a la palestra para exigir explicaciones.

Los cuatro aspirantes, que han reclamado por registro acceso al expediente, exigen explicaciones sobre algunos extremos del proceso, como la falta de motivación de las puntuaciones emitidas en la fase de oposición. Especialmente, sobre los criterios que se han tenido en cuenta para valorar la memoria metodológica, que representaba 35 de los 60 puntos de la fase de oposición. "Las bases establecen los contenidos que debía abordar la memoria y señalan que se valoraría especialmente su viabilidad práctica, coherencia organizativa y adecuación al equipamiento. Sin embargo, no establecen una rúbrica, una distribución de los 35 puntos entre los distintos aspectos, una escala de valoración ni unos criterios de corrección que permitieran a los aspirantes conocer cómo se iba a traducir la valoración de la memoria en una puntuación concreta", critican en un comunicado.

Estos cuatro aspirantes llaman además la atención sobre el hecho de que su declaración de no aptos en esta fase les impidió acceder ya al concurso, donde se valoraban con hasta 40 puntos la experiencia y la formación.

Estos cuatro aspirantes también cuestionan al tribunal y advierten de que los cinco miembros tenían un perfil jurídico-administrativo a pesar de que las propias bases del proceso establecían que el puesto tendría encomendadas tareas de dirección y coordinación, planificación de actividades, programación, organización y producción de eventos, gestión de espacios, coordinación de recursos humanos y materiales: "No cuestionamos la capacidad profesional de ninguno de sus miembros, lo que cuestionamos es si el órgano estaba legalmente habilitado y suficientemente especializado", apuntan los postulantes, que instan al Concello a aclarar "qué formación y conocimientos específicos en las materias objeto de evaluación acreditaba cada uno de los miembros del tribunal".

"No pedimos que se nos apruebe, pedimos que se nos explique por qué hemos sido declarados no aptos", subrayan los aspirantes, que dejan claro que no pretenden "sustituir el criterio del tribunal", sino solo que los criterios que motivaron las evaluaciones "puedan ser conocidos, contrastados y sometidos a las garantías que exige el ordenamiento jurídico".

Sorpresiva renuncia

El comunicado de los cuatro aspirantes llega un día después de que el Concello informase de la sorpresiva renuncia de la persona seleccionada: Rodrigo Rodríguez Rodríguez, el único que superó el proceso. Los excluidos llaman la atención sobre el hecho de que se trata de "un trabajador del Concello de Oleiros", concretamente de la Escola Municipal de Música. "No afirmamos que esta circunstancia implique por sí misma ninguna actuación irregular, pero entendemos que, unida al resto de circunstancias del procedimiento, hace todavía más necesario que las decisiones adoptadas puedan ser conocidas, explicadas y verificadas", defienden.

El alcalde, Ángel García Seoane, defendió esta semana la legalidad del proceso y amenazó con querellarse contra el PSOE por "atentar contra la honorabilidad" de los trabajadores municipales. En una entrevista radiofónica, el regidor anunció este viernes la renuncia del recién nombrado director. «Cando o chamamos para firmar o contrato díxonos ‘tengo otros proyectos más interesantes’", criticó visiblemente enojado Seoane, que prevé abrir un nuevo proceso selectivo, lo que demorará la apertura del multiusos.